Decathlon rappelle plusieurs types de vélos électriques "E-CITY", qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité, ni réglementaires, indique la chaîne de magasins d'articles de sport sur son site web.

Il s'agit des vélos électriques E-CITY 740 pour hommes et femmes (portant le numéro de lot 8350278), E-CITY 900 pour hommes (8335747) et E-CITY 920 pour hommes également (8335749). Ces vélos étaient commercialisés entre le 23 février et le 4 août 2016.

Decathlon invite les clients concernés par l'achat d'un de ces vélos à se rendre dans le magasin de leur choix pour l'échanger. Si cette option ne correspond pas à leurs attentes, la chaîne propose également de rembourser le vélo.

Les clients peuvent s'adresser au service clients via le numéro 0800/91101, du lundi au vendredi de 09h00 à 20h00, ou envoyant un mail à: recall.belgium@decathlon.com.