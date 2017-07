Ce 21 juillet, sortez votre drapeau belge, perruque noir-jaune-rouge et autre maquillage de la même gamme de couleurs. Comme chaque année, Bruxelles est en effervescence à l'occasion de la Fête nationale. De nombreuses animations sont organisées dans la capitale belge.

Ci-dessous, retrouvez le programme des traditionnels Bal National, défilé militaire et feu d'artifice, suivis de toutes les autres animations et nouveautés à ne pas manquer. Cette année, le thème des festivités est "Fier de servir".





Le Bal National et le Resto national

Plan

© Manythink



1. Bal National (Place du Jeu de Balle, le 20 juillet 2017 à 19h, gratuit)

L'accès est gratuit mais des mesures de contrôle sont mises en place. Évitez les sacs à dos, bouteilles et cannettes. Les accès à la place se feront uniquement par la Rue Blaes (dans les deux sens) et par la Rue du Chevreuil.

19h15: Unik Party (chorégraphie collective)

20h15: Dan Peeters (chanteur de charme)

20:30: Zwangere Guy & Famille (rap)

21:00: Le Grand Jojo

21:45: Sttellla (Jean-Luc Fonck)

22:45: Crazy Sir-G. (DJ)

23:30: The Magical Flying Thunderbirds (Cover band)

00h30: Fin

© Reporters

2. Resto National (Place du Jeu de Balle, le 21 juillet 2017)

Marché National (8-12h)

Nouveauté de cette année ! Les marchands vous proposeront des objets typiquement belges. Boîtes à biscuits à l’effigie de la famille royale, statuettes de Tintin et autres bibelots de chez nous seront au rendez-vous.





Souper Moules-Frites et musique (16-22h, 21€ en préinscription)

Le nombre de places est limité. Inscription recommandée via ce lien, avec la possibilité d'offrir 1 € ou plus de don pour l'opération "Tout le Monde à Table!".

18h: Les Mignonettes et les Mamygnonnette (Majorettes et fanfare des Marolles)

19h: Étoile Musette (Orchestre populaire à la bal musette)

20h: Remy Ray (Chanteur de charme)

20h30: Bruxelles Zingt (Chantons ensemble !)









La Fête au Parc (le 20 juillet 2017 de 10h à 23h)

© DR



Place des Palais

Le défilé militaire (15h30-17h10)

15h30: passage en revue des troupes militaires par le Roi (le long de la rue de la Loi)

15h48: arrivée du couple royal (place des Palais)

16h00: Début du défilé (défilé rue Royale et tribune place des Palais)

16h20: Défilé aérien (survol du parc royal en provenance de la rue)

16h36: Défilé des troupes motorisées

16h40: Fin du défilé militaire

16h43: Début du défilé des services d’aides civils

17h00: Hymne européen et Brabançonne sur la place des Palais (place des palais)

17h10: Fin du défilé (rue ducale)





Le feu d'artifice (23h)

Le feu d'artifice pyromusical sera tiré à 23 heures. La Place des Palais sera accessible au public à partir de 21 heures 30, via la Place Royale et la Rue Royale uniquement. Évitez les sacs à dos.





© Reporters



Place Royale

Le "Village européen" (Bel-Europa)

Démonstrations et nombreuses initiations proposées par la Défense.





Parc de Bruxelles

Animations et spectacles pour enfants.

Concerts:

17h30: Bruce Elllson and the Bab’s Ali Stars

20h30:The BelglanPlace Royale





Place Poelaert

Le traditionnel « village policier » de la police fédérale et locale.

© Reporters



Rue de la Régence

Village Sécurité SPF Intérieur (IBZ) : écran géant et distribution du quizz

Phénoménal truck

B-FAST

Douane

Parades folkloriques





Sablon

Le "village sécurité" organisé par le Service public fédéral Intérieur (IBZ), avec la protection civile, le SIAMU, B-FAST, la Croix-rouge et les jeunes sapeurs-pompiers.

Concerts Nostalgie :

17h30 : Bouldou

18h50 : Tom Frantzis

19h20 : Ozark Henri

20h00 : Ambiance 80 (Leopold Nord, Raft, Lafontalne)

21h30 : Abbey Road





Toutes les institutions publiques et musées participent à la fête et sont ouverts ce jour-là : la Synagogue, les églises, la Cour des comptes, les musées, le Palais Charles de Lorraine et la Chapelle Protestante.