Pour Le Palais des Cotillons, magasin de déguisements bruxellois, le costume gagnant cette année est "incontestablement l’uniforme de La Casa de Papel". La combinaison rouge et le masque à la moustache caractéristique ont ravi les adolescents et les adultes.

Les magasins de costumes À la Fête et ILEA confirment que certains films ont particulièrement influencé les choix des artifices d’Halloween. En top 2, À la Fête place le masque fluorescent ou luminescent de La Purge, qui semble maquillé comme à l’époque des films noirs. Son homologue ILEA cite le déguisement du clown tueur, inspiré du film d’horreur "It", en troisième position.

Ce sont ensuite deux costumes féminins qui prennent la 4e place du podium. Le Palais des Cotillons présente le costume d’Harley Quinn, l’héroïne doucement dérangée de DC Comics et mise au goût du jour dans le film Suicid Squad, ex aequo pour ILEA avec le déguisement de La Nonne, une production d’horreur ancrée dans l’univers de Conjuring et mettant en scène des démons.

Le top 5 est ensuite clôturé par les costumes plus classiques de vampires et de zombies, dont les adultes sont friands.

© D.R. Dans ces magasins spécialisés, la dépense moyenne oscille entre 20 € et 30 €, mais peut s’élever jusqu’à une centaine d’euros. "Ce sont les licences de films qui entraînent cette hausse du prix des costumes", explique ILEA.

"Il existe deux façons de fêter Halloween", nuance Dreamland . La version pour les adolescents et adultes, où le but est de se faire peur, comme lors de certaines marches organisées. Et la version pour les jeunes enfants, où il s’agit de se déguiser un après-midi à l’école et aller chercher des bonbons."

Dans ce cadre, Jeremy, responsable des catégories Halloween pour l’enseigne, donne un top un peu différent : "Les enfants ont été attirés cette année par les classiques vampires et sorcières."

Mais il note une nouvelle tendance, inspirée des costumes des aînés : "On appelle ça l’esprit noir. Ce sont trois costumes qui sont sortis de l’ordinaire, à savoir la reine ensorcelante, le fantôme noir et le squelette-ninja."

Dreamland estime le ticket de caisse moyen dédié à Halloween entre 20 € et 30 €. Petit ou grand, le coût d’un costume est stable.