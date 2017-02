Le séisme provoqué par l’affaire Publifin/Nethys en Wallonie engendre, sans surprise, des répliques au niveau fédéral. Il y a deux semaines, Jean-Marc Nollet et Kristof Calvo, les chefs du groupe Ecolo-Groen à la Chambre, avaient proposé en conférence des présidents (qui réunit les chefs des groupes politiques) d’ouvrir un large débat sur la gouvernance et le "renouveau politique". Ce mercredi, ils reviennent avec des propositions concrètes.

"La démocratie va mal, il est temps de s’en rendre compte, commente M. Nollet. La démocratie, c’est une vieille maison qui a des fondations solides, mais qui est infectée par la mérule. Il faut la rénover, sinon on va laisser la place aux squatteurs de la démocratie que sont les Donald Trump ou Marine Le Pen."

Concrètement, que proposent les écologistes ?

1 - Le décumul député-bourgmestre, "la" priorité

"C’est la priorité." Les verts entendent interdire le cumul des fonctions de député et de membre d’un exécutif communal (bourgmestre, échevin ou président de CPAS). L’interdiction serait totale puisque le parlementaire ne pourrait pas se déclarer bourgmestre ou échevin empêché. "Le Parlement de la Communauté germanophone est le premier en Belgique à avoir interdit le cumul député-bourgmestre, souligne Kristof Calvo. Il existe aussi des règles en Wallonie, au niveau européen, et j’entends que Bruxelles est en train de se positionner. I l n’y a plus qu’à la Chambre et au Parlement flamand que le débat ne vit pas. Nous, on veut le lancer à la Chambre , poursuit l’élu du Nord du pays. Le plus connu des bourgmestres flamands ne fait rien ici… Le salaire de Bart De Wever ( président de la N-VA et bourgmestre d’Anvers, NdlR ) en tant que député, c’est du gaspillage."

Par ailleurs, Ecolo et Groen veulent rendre absolu le plafond des rémunérations des élus fixé à 150 % de l’indemnité parlementaire. Pour ce faire, ils proposent de supprimer toutes les exceptions permettant son dépassement, telles que les revenus liés aux fonctions spéciales (président d’assemblée, chef de groupe, etc.) ou tirés de mandats privés.

Les deux partis veulent aller très vite. Ils proposent la mise en place d’une commission parlementaire temporaire spécifiquement chargée de traiter ces matières. Le travail devrait être terminé pour le 30 juin prochain.

2 - Un débat au sein d’une commission parlementaire mixte députés/citoyens

Elle serait composée de 34 membres : 17 députés et 17 citoyens tirés au sort. Les textes devraient y être adoptés à la double majorité des élus et des citoyens - aucun des deux groupes ne pourrait dès lors imposer unilatéralement sa vision à l’autre. Ensuite, le processus parlementaire classique reprendrait avec un vote en séance plénière de la Chambre. "Cette proposition va renforcer le débat parlementaire, renforcer la démocratie représentative, estime M. Calvo. Il est important que députés et citoyens ne mènent pas des débats en parallèle, mais qu’ils les tiennent ensemble."

3 - Une série de propositions à discuter

Ecolo-Groen formule d’ores et déjà une série de propositions qui pourraient être débattues au sein de cette commission mixte. Notamment :

- l’extension du droit de vote des étrangers (européens et extra-européens) résidant en Belgique aux élections fédérales et régionales - cela existe déjà pour les communales;

- l’abaissement de l’âge du droit de vote à 16 ans;

- un droit d’initiative parlementaire, c’est-à-dire la possibilité pour les citoyens de déposer des propositions de loi - à certaines conditions;

- l’imposition de la tirette, c’est-à-dire l’alternance homme/femme, sur l’ensemble des listes électorales, et non plus aux seules deux premières places;

- la création d’une circonscription fédérale (couvrant l’ensemble du pays) qui enverrait quinze députés à la Chambre, en plus des 150 élus actuels;

- la transparence sur les marchés de l’Etat, notamment par la création d’un registre public sur lequel seraient repris les lobbyistes intéressés par les grands achats militaires.

Une série de textes législatifs ont déjà été déposés pour les écologistes et d’autres sont en préparation. "Ce n’est pas à prendre ou à laisser", expliquent MM. Nollet et Calvo. Ils attendent les propositions des autres formations politiques pour élargir le débat. L’objectif est de conclure les travaux de la commission mixte pour le 31 décembre de cette année-ci. Cela dit, ils ne s’enferment pas dans un agenda. Ce qui est important, conclut l’écologiste francophone, c’est d’avoir "des résultats avant les prochaines élections", les communales de 2018.