La cérémonie marquait aussi la première intervention publique du nouveau ministre de la Défense

L’inauguration de la nouvelle brigade motorisée de la Composante Terre s’est tenue jeudi matin au camp Roi Albert de Marche, au cours d’une cérémonie militaire hautement protocolaire. L’occasion pour le nouveau ministre de la Défense Sander Loones de passer en revue les 15 unités qui composeront la nouvelle brigade : Chasseurs Ardennais et Lanciers de Marche, Bevrijding-5 Linie et Carabiniers Prins Boudewijns-Grenadiers de Bourg-Léopold, Bataillon ISTAR d’Heverlee, Artillerie de Brasschaat et Nieuport, 12ème de Ligne Prince Léopold – 13de Ligne, Bataillons de Génie d’Amay et Zwijndrecht, Groupes Systèmes de Communication et d’Information ainsi que Bataillons Logistiques de Marche et Bourg-Léopold, auxquels s’ajouteront prochainement les camps de Marche et Beverlo. Les missions de la brigade motorisée se contreront sur la préparation, la planification et la conduite des opérations terrestres au sens large. « Nous passons d’une structure polarisée à une structure où les différents métiers des unités de la force terrestre se côtoient davantage au quotidien », souligne le Colonel Jean-Louis Crucifix, commandant de la nouvelle brigade. La transformation de l’ancienne brigade médiane et ses 5 unités en une brigade motorisée de 15 unités s’inscrit dans la transformation de la Composante Terre liée au récent plan stratégique de la Défense.