DéFI peine à se faire (re)connaître

Belgique

Ce dimanche matin, le parti politique DéFI faisait sa rentrée politique au Palais 7 du Heysel. Les ténors de la formation politique ainsi que des sympathisants se sont rassemblés pour discuter de grandes thématiques telles que l’emploi, les transports publics ou encore la problématique des numéros INAMI.

Le 13 novembre dernier, le soir des attentats de Paris, le FDF annonçait son changement de nom. Près d’un an après s’être renommé DéFI, l’heure est au bilan. Selon Fabian Maingain (DéFI), député bruxellois, ce changement a permis de toucher un nouveau public : "Malheureusement, l’ancien sigle avait tendance à nous résumer dans le débat institutionnel alors que DéFI englobe un projet entier. Nous observons maintenant une plus grande diversité au sein de nos adhérents. Même si il y a encore beaucoup de travail à faire, les sympathisants ont bien intégré le changement de nom. Ça arrive encore que des personnes mentionnent le nom FDF et nous aussi. Il ne faut pas renier le passé."

Des propos que confirme Jérome De Mot, président des jeunes DéFI, qui constate une augmentation du nombre d’adhérents. "Nous sommes passés de 1.200 à 2.500 membres chez les jeunes en 3 ans. Au niveau des sections locales, nous sommes passés de 20 à 33, ce qui est aussi un grand changement. Le mot Front utilisé dans FDF était trop fort et pouvait déplaire. Ce changement était demandé", nous confie-t-il à la fin de la présentation.

Pourtant, dans les rues de Bruxelles, le mot DéFI n’évoque pas toujours grand-chose au citoyen qui a parfois du mal à savoir où se situe le parti sur l’échiquier politique. "J’ai su qu’ils avaient changé de nom il y a quelques semaines car j’ai dû faire une recherche pour un emploi et je trouvais cela compliquer sur leur site de savoir où ils se situent", explique Marie-Laure, accompagnée de son amie Anne-Catherine. "Je m’intéresse à la politique donc je le savais mais par contre, ce n’est pas un nom très accrocheur", ajoute cette dernière. Et la liste est encore longue. "J’habite à côté du siège du parti et je n’avais même pas remarqué que ça avait changé", nous confie en souriant Philippe.

Le chemin à parcourir est donc encore long avant que la transition soit tout à fait enregistrée, bien que certaines personnes interrogées étaient bien informées. "Il y a encore du travail de communication à faire mais le nom a été créé le soir des attentats de Paris, donc c’était difficile. Cependant, nous avons réussi à consolider notre électorat à Bruxelles et petit à petit en Wallonie aussi", affirme Olivier Maingain, le président du parti, qui avait dû s’écarter de la scène politique suite à des problèmes de santé.