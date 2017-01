Daniel Senesael (PS), le député-bourgmestre d’Estaimpuis, est un personnage atypique du monde politique. Excentrique : il assume. Homosexuel et défenseur de la cause : il assume aussi ! Il a déjà fait le buzz à maintes reprises au point d’avoir droit aux plateaux de télévision qui font envier d’autres politiques.

Dans son entité de 10.000 habitants, ce côté excentrique alimente la conversation. Il y a ses opposants et ses détracteurs politiques. Il y a aussi ceux qui parviennent à regarder le show sans mélanger les genres.

Mais dans la région d’Estampuis, le prénom du bourgmestre prime sur ses fonctions de député et de bourgmestre depuis 1995.

Derrière le clown Senesael, un professeur de français, d’histoire et de morale, diplômé il y a quarante ans déjà, se cache un fils d’ouvrier qui a bien mené sa barque.

C’est probablement le seul bourgmestre du Hainaut qui connaît l’emplacement des interrupteurs de son hôtel de ville pour allumer sa salle de travail car il y commence sa journée très tôt, peu avant 6h, pour recevoir ses concitoyens.

L’arrivée de Gérard Depardieu avait déjà attiré toutes les caméras d’Europe à Néchin. Et le célèbre Michou y a même été fait citoyen d’honneur en 2001.

Il y a quelques années, c’est un show sur scène, lors des vœux qui avait déjà fait le buzz. Pour 2017, devant ses administrés, Daniel Senesael a replongé dans le monde des paillettes pour imiter Mylène Farmer en interprétant sur scène la chanson Libertine.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont succédé et les avis sont mitigés . "Un super-bourgmestre, un type bien qui fait beaucoup pour sa commune. Que tous les autres bourgmestres en fassent autant et après, ils pourront parler. Un peu excentrique, Je l’accorde et alors où est le problème ?", dit un internaute .

D’autres tirent à boulets rouges avec, parfois, un fond homophobe.

Au final , les vœux de Senesael ont été entendus, ce qui n’est pas le cas dans la majorité des communes.