La circulation est déjà très dense sur les routes vendredi après-midi à l'approche du week-end de Pâques, indique Touring Mobilis.

Vers 15h30, le réseau routier enregistrait plus de 180 km de files, concentrées particulièrement du côté d'Anvers et de Bruxelles.

"L'heure de pointe a commencé dès midi", commente Touring Mobilis. "Les routes sont surtout encombrées à hauteur d'Anvers en venant du Limbourg car les Néerlandais sont en congé ce vendredi". Des incidents sur le ring anversois augmentent en outre les embarras de circulation.

À Bruxelles, la circulation est dense mais "pas problématique", juge l'organisme du trafic routier. En Wallonie, les automobilistes qui empruntent la E19 venant de Mons en direction de Valenciennes voient leur temps de trajet augmenter d'une demi-heure. L'autoroute E42 connait également des embarras de circulation entre Manage et Houdain à cause de travaux de voiries et des départs en vacances.

"La situation sur les routes pourrait s'améliorer vers 18h00 ou 19h00", avance prudemment Touring.