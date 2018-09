Le délestage est une mesure de crise qui consiste à couper périodiquement l’apport en électricité vers certaines zones afin d’éviter l’effondrement du réseau complet.

Le plan de délestage d’Elia couvre équitablement les territoires flamands et wallons. Le but est d’obtenir un équilibre entre les huit tranches susceptibles d’être délestées cet hiver, et pouvoir mettre en place une alternance des zones délestées.

(...)