Une trentaine de coursiers de Deliveroo manifestent lundi soir à Ixelles après le refus de la direction, plus tôt dans la journée, de leur laisser le choix entre le statut Smart, qui leur donne accès à une protection sociale pendant les heures prestées, et celui d'indépendants. Les coursiers, rassemblés au carrefour de la rue du Bailli et de l'avenue Louise, doivent faire le tour, à vélo, d'une dizaine de restaurants qui se sont montrés solidaires de leurs revendications, a expliqué Martin Willems, permanent CNE. "Les autres coursiers qui ont assisté à notre assemblée ont décidé de ne pas prendre de commandes ce lundi soir", a-t-il affirmé.

Ce midi, la direction de Deliveroo rencontrait ses livreurs pour discuter de leurs revendications. En soirée, une grève est prévue.



Pour ceux qui n’auraient jamais entendu parler de Deliveroo, il s’agit d’une société de livraison de repas à vélo. Concrètement, celle-ci met en lien des restaurants, des livreurs ou “coursiers”, et les clients qui consomment les repas.



Si la collaboration entre les coursiers et Deliveroo s’est bien déroulée au départ (la société a débarqué chez nous en 2015), on constate, depuis plus d’un an, une dégradation de leurs conditions de travail qui engendre une grogne grandissante chez les livreurs. Le pic de la contestation est arrivé à la fin de l’année 2017, lorsque Deliveroo a imposé aux coursiers une rémunération à la tâche, mettant fin à la collaboration avec l’intermédiaire SMart. Suite à cette annonce, les coursiers ont adressé une liste de revendications à la direction de Deliveroo Belgique, exigeant une rencontre afin de négocier ces demandes.



Cette réunion avait lieu ce lundi midi et rassemblait, en plus de trois représentants du “Collectif des Coursiers”, des membres de la CSC qui les soutiennent dans leur démarche, Mathieu De Lophem, directeur général de Deliveroo Benelux et son avocat. Après une heure de discussion, il s’avère, selon les représentants du Collectif, qu’aucune de leurs revendications n’a été acceptée par Deliveroo. “Nos attentes n’ont pas été rencontrées du tout et ce, pour des raisons qui relèvent, selon Deliveroo, de l’ordre légal et non de mauvaise volonté” explique Daniele Manno, négociateur pour le Collectif. “Nous avons donc proposé une solution intermédiaire, pour laquelle nous obtiendrons une réponse à 17H”.



Cinq revendications

Mais ces revendications, quelles sont-elles? En tout, les coursiers demandaient cinq choses. Premièrement, au vu du lien de subordination qui les lie à Deliveroo, ils estiment s’apparenter à des employés de l’entreprise, et donc avoir droit à un statut de salarié. Ensuite, si ce statut ne leur est pas octroyé, ils demandent tout de même à avoir le choix entre le statut d’employé via la SMart (ancien système, rémunéré à l’heure) ou celui d’indépendant payé à la tâche, moins avantageux financièrement selon eux. Troisièmement, les coursiers souhaitent la mise en place d’un comité de concertation qui servirait de relais entre la direction de Deliveroo et ses 1500 livreurs. Aussi, ceux-ci demandent un salaire horaire minimum et enfin une transparence quant à l’attribution des “shifts”, à savoir les périodes de travail, limitées, attribuées à chaque livreur qui s’est inscrit sur la plateforme.



Si les coursiers sont déçus de l’échec relatif de la négociation, ils s'étaient préparés à ce résultat. C’est pourquoi, en principe, la grève prévue à 18H ce lundi sera maintenue.

"Les manifestants ne représentent pas la majorité des coursiers", dit la direction

"Nous travaillons avec plus de 2.000 coursiers en Belgique dont une large majorité sont très satisfaits du travail flexible que nous proposons et de l'augmentation de revenus possible grâce au nouveau modèle mis en place en octobre dernier", réagit lundi soir la société Deliveroo alors qu'une trentaine de coursiers manifestent dans les rues de la capitale. Ces manifestants "ne représentent pas la majorité des coursiers Deliveroo", assure-t-elle dans un communiqué. Selon la direction, le nouveau modèle mis en place, qui vise une rémunération à la course, "est à la fois populaire et lucratif".

"Un coursier indépendant gagne, en moyenne, 18,5 euros brut de l'heure soit 6 euros brut de plus de l'heure que dans l'ancien modèle", détaille Deliveroo. Quant à la flexibilité accrue, "elle réside dans le fait que les coursiers, pendant un tiers de leurs heures, choisissent de travailler en période de forte demande, ce qui leur donne ainsi accès à plus de commandes et donc à plus de revenus."

"Nous sommes déçus de constater que les actions de ce lundi soir visaient à perturber le service de restaurateurs locaux ainsi que de coursiers qui n'ont pas pu sortir et travailler comme ils le souhaitaient, plutôt que de poursuivre le dialogue constructif que nous valorisons et souhaitons", conclut la direction.