Touring prévoit une journée rouge sur les routes, ce samedi, pour les départs en vacances. La période la plus chargée se situera entre 9h00 et 13h00. A 7h15, on notait la formation des premiers bouchons dans la vallée du Rhône, en France, sur l'A7 entre Lyon et Orange.

L'autre soucis important se situe en Suisse où il y a deux heures de délai avant le tunnel du St-Gotard. Ailleurs en Europe la circulation est pour le moment dense mais fluide.

La circulation s'annonce très chargée ce samedi en Europe dans le sens des départs. Entre 8h00 et 17h00, la circulation sera très difficile.

Pour les retours, ce samedi est classé orange, la circulation sera difficile avec quelques bouchons.