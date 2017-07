Ce samedi est classé rouge en Europe avec une circulation très difficile et de longues files dans le sens des départs en vacances, avertit Touring dans un communiqué. En Suisse, on enregistre un long bouchon avant le tunnel du Saint-Gothard (13km et 2h15 de délai).

Ailleurs en Europe la circulation est dense mais fluide. En France, l'organisation de mobilité prévoit une circulation très difficile avec de longs bouchons dans le sud-est (rouge). Ailleurs, la circulation sera également très chargée avec des ralentissements (orange). Entre 8h00 et 17h00, la circulation sera très difficile. Les trois axes suivants sont particulièrement chargés: Luxembourg-Metz, Lyon-Orange-Perpignan-Espagne et Paris-Bordeaux-Espagne.

En Allemagne, la circulation est très difficile sur l'A3 Francfort-Nuremberg.

Pour les retours ce samedi est classé orange: circulation difficile avec quelques bouchons.