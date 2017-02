Silence radio. La SNCB et Infrabel ne font aucune déclaration sur les causes présumées de l’accident et se retranchent derrière le parquet de Louvain. Et celui-ci reste muet. Au surlendemain de l’accident de train survenu samedi à moins de deux kilomètres de la gare de Louvain, quatre minutes après le départ du Louvain-La Panne de 13h09, les questions sont encore nombreuses et sans réponses.

Hier, vers 16h15, le procureur du Roi louvaniste a donné l’autorisation à Infrabel d’approcher l’endroit où le train a déraillé, a annoncé le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. "Nos équipes vont pouvoir évaluer précisément les dégâts occasionnés aux signaux et aux voies", a indiqué un porte-parole. Dès samedi, on savait que ces dégâts étaient importants : caténaires arrachées, voies endommagées. Les travaux pourraient être longs.

Une grue a donc été acheminée vers les lieux pour soulever la voiture de tête qui a déraillé et s’est retrouvée tête-bêche et sur le flanc. Les premiers travaux ont démarré et se sont poursuivis durant toute la nuit. Les deux voitures restées dans le sens de la marche seront ensuite soulevées et remorquées à l’aide d’un train de relevage. Pour effectuer les travaux, les ouvriers d’Infrabel ont installé une route temporaire. Le sol a donc été stabilisé. Des plaques de métal ont même été posées pour supporter les 118 tonnes de la grue ! Ces travaux "complexes", selon un communiqué commun de la SNCB et Infrabel, ont duré toute la nuit et devraient se poursuivre aujourd’hui.

Le bilan humain de l’accident, important, est définitif depuis samedi : un mort et 27 blessés dont trois en état grave mais non critique (des fractures sans complication, indiquait-on à la direction médicale).

Le jeune homme décédé a été victime d’un terrible coup du sort. Selon des témoignages (lire ci-contre), il semble que ce jeune de 21 ans, originaire du Brabant wallon, se trouvait entre la première et la seconde voiture au moment du déraillement. Il venait de quitter la zone de première classe pour rejoindre les places assises à l’arrière du train. Quand la voiture de tête a déraillé et s’est retournée, la jointure en caoutchouc des wagons s’est ouverte. Le jeune homme a été projeté au dehors, où il a été écrasé par la voiture de tête.

Pendant une partie de la journée de samedi, il était encore envisagé que cette victime soit un passant extérieur aux occupants du train, mais le parquet de Louvain a fini par écarter l’hypothèse.

Et la principale question, celle de la cause de l’accident. Elle est en cours d’examen, entre les mains du parquet de Louvain. Plusieurs hypothèses sont sur la table. La vitesse excessive, entendre ici l’erreur humaine du conducteur, d’abord. À cet endroit, la vitesse était limitée à 40 km/h. Seconde hypothèse, la panne technique, juste après l’aiguillage de sortie de Louvain. On peut encore - pourquoi pas - imaginer un sabotage. Des éléments de réponse devraient être donnés ce lundi.





Encore des perturbations ce matin

La SNCB fait circuler un service de base sur la ligne 36. La liste des trains supprimés

Le trafic ferroviaire s’améliore peu à peu, estime Infrabel, dans un communiqué, à la suite de l’accident de samedi. Il restera néanmoins perturbé lundi ainsi que les jours suivants.

Sur la ligne 36 (Liège-Louvain-Bruxelles), la SNCB fera circuler un service de base (les trains IC) vers Bruxelles. Certains trains "P" vers et de Bruxelles sont néanmoins supprimés. Il s’agit des trains suivants :

7444/8444 Visé-Bruxelles Midi

7445/8445 Visé-Bruxelles Midi

7300/8304 Landen- Bruxelles Midi

7301/8301 Genk- Bruxelles Midi

7302/8302 Landen- Bruxelles Midi

7303/8303 Genk- Bruxelles Midi

Le S9 (Leuven - Braine l’Alleud) circule uniquement entre Braine l’Alleud et Bruxelles- Luxembourg.

À noter que les trains internationaux (ICE et Thalys) roulent, eux, normalement. Infrabel précise par ailleurs qu’ils s’attendent à ce que la circulation reprenne lundi matin sur la ligne 53 (Louvain-Malines), avec un service unique entre Leuven et la bifurcation de Dijlebrug et sur la ligne 35 (Louvain-Aarschot).