Le temps sera gris et pluvieux mercredi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Des éclaircies feront ensuite leur apparition depuis le nord-ouest, avec des températures comprises entre 16 degrés en Haute-Belgique et 20 degrés sur l'ouest du pays.

Le retour de la pluie est prévu vendredi, mais le week-end s'annonce généralement sec, chaud et beau. Après une nuit relativement sereine, le temps sera calme et assez ensoleillé jeudi avec parfois quelques nuages. Les maxima seront compris entre 19 degrés en Ardenne ainsi qu'au littoral et 23 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible de directions variables.

Vendredi, une nouvelle zone de précipitations traversera le pays. La matinée sera clémente mais les averses se propageront ensuite du littoral vers l'Ardenne. Les températures atteindront 18 à 20 degrés en Ardenne et le long du littoral, et 20 à 22 degrés dans les autres régions.

Ce week-end, le pays se retrouvera sous l'influence favorable de l'anticyclone des Açores. Le soleil devrait se montrer plus généreux sur le sud du pays alors que les zones de pluie qui circulent sur les Iles Britanniques et la Mer du Nord pourraient provoquer quelques débordements nuageux sur les provinces du nord. Les températures seront en hausse et pourront dépasser les 25 degrés dimanche, avant l'arrivée d'un front froid lundi qui devrait faire chuter le mercure et apporter avec lui quelques averses.