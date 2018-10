Une nouvelle menace pèserait sur la sécurité routière sur le réseau belge et d’Europe occidentale: la présence de chauffeurs routiers non-européens ayant acquis leur permis de conduite dans des conditions douteuses.

Dumping social

Cette présence a été mise en évidence par une enquête menée par l’hebdomadaire Knack et des journalistes d’Investigate Europe. Elle nous a été confirmée, mercredi, par Frank Moreels, président de la Fédération européenne des travailleurs des transports (EFT).

Il fut un temps où les donneurs d’ordre travaillaient avec des sociétés de transports (parfois réduites à de simples boîtes aux lettres) polonaises, tchèques ou roumaines, plus concurrentielles à leurs yeux que les transporteurs d’Europe de l’ouest. Les syndicats et les patrons des sociétés occidentales, belges notamment, dénonçaient cette forme de dumping social. Mais, relève M. Moreels, “si les conditions de travail de ces chauffeurs étaient souvent mauvaises, s’il y avait lieu de dénoncer la concurrence déloyale exercée par leurs employeurs, on pouvait considérer que derrière le volant, se trouvaient des hommes bien formés à la conduite et maîtrisant leurs camions”.