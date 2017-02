Le ciel sera très nuageux ce samedi avec des chutes de neige se transformant en neige fondante ou en pluie. En plaine, les quantités resteront limitées mais en Ardenne, une accumulation de quelques centimètres est possible, selon les prévisions de l'IRM.

Les maxima varieront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 4 degrés sur le nord-est du pays. Le vent sera faible à généralement modéré de nord-est à est sur le nord du pays et de secteur sud ou de directions variable au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Samedi soir et dans la nuit, le temps sera toujours très nuageux avec, par endroits, des chutes de neige ou de la pluie et des minima de -2 à +1 degré. Dans certaines régions, du brouillard parfois givrant se formera.

Dimanche, la nébulosité sera d'abord abondante avec encore un risque de quelques flocons puis de gouttes de pluie. En cours d'après- midi, le temps deviendra sec et des éclaircies se développeront progressivement à partir de l'est. Il fera plus doux puisque les températures varieront de 3 à 8 degrés en cours de journée. Le vent sera faible ou modéré, généralement d'est. Le début de la semaine prochaine, enfin, sera placé sous l'influence d'un vaste anticyclone offrant un temps généralement ensoleillé et des températures clémentes pour la saison.