Novembre 2001, Fatima (prénom d’emprunt), de confession et d’origine musulmanes, s’enrôle dans l’armée. Elle avait 19 ans. "Je voulais faire un métier d’homme" , dit-elle fièrement avec une allure de G.I Jane. Instantanément, son visage se ferme : "Un choix qui m’a coûté cher" . Quinze ans plus tard, victime de harcèlement moral et sexuel, de discrimination parce qu’elle est une femme et parce qu’elle est musulmane, Fatima quitte l’armée. Elle ne peut, littéralement, plus la regarder en face. "Il n’y a pas longtemps, en rentrant de vacances, j’ai vu des militaires à l’aéroport. Je me suis effondrée. Je ne peux plus voir un uniforme" , avance-t-elle, la voix encore nouée.

La Défense avait pourtant fait grand cas de son engagement. Une musulmane dans les rangs de l’armée au lendemain du 11 septembre 2001? Une aubaine ! La jeune recrue est directement mise sous les projecteurs et fait l’objet de reportages. "Ça faisait bien de montrer à la TV qu’on engageait des musulmans", ironise-t-elle.

[...]

