Des fêtes de Wallonie mi-figue mi-raisin (PHOTOS)

Magali Veronesi et L. Do. Publié le dimanche 18 septembre 2016 à 08h56 - Mis à jour le dimanche 18 septembre 2016 à 09h00

Le samedi est le jour de grosse affluence aux fêtes de Wallonie à Namur. Cette année, le nombre de participants était moindre. Est-ce la météo changeante qui a échaudé certains spectateurs ? Est-ce l’affiche pas assez people pour certains ? Ou est-ce la menace terroriste persistante, six mois après les attentats de Bruxelles ?

Côté sécurité, à part les bagarres et accidents de la route habituels après cette beuverie sympathique, rien à signaler jusqu’à samedi soir.

Certes, les forces de police locale, fédérale et l’armée étaient présentes en nombre et en force (mitraillette au poing, voitures empêchant le passage, barrages de sable et de béton…), mais cela n’a pas terni la fête.

Toujours est-il que, si les Wallos ne se sont globalement pas mal passées, avec ce cocktail séduisant de musique gratuite, de manifestations folkloriques et de fête bien arrosée, elles n’ont pas connu leur succès habituel, notamment devant les grandes scènes.

Les grands concerts ont démarré jeudi avec une programmation de qualité : Gaetan Streel, Antoine Héaut, Boulevard des airs et The Planes.

Vendredi, les artistes ont eu des succès divers (Fugitives, Elmer Food Beat, Mister Cover…) mais les nouveaux coaches de The Voice Belgique BigFlo&Oli suivis de Daddy K ont installé une ambiance de feu devant la nouvelle scène des Casernes.

Samedi, l’ambiance était molle devant Sharko, le public est arrivé plus nombreux pour le concert d’Aaron suivi du show de Synapson tandis que Debout sur le zinc, Alex Germys et Lady Cover ont assuré place Saint-Aubain.

Par ailleurs, des dizaines de petits concerts se tenaient dans les rues de la ville rendue piétonne pour l’occasion.

Pas mal de Namurois sont restés sur leur faim devant le feu d’artifice, moins fourni que d’habitude alors que celui de l’Européade en juillet se situait un cran au-dessus.

Ces quelques bémols n’empêcheront pas les Namurois de faire la fête avec les enfants dimanche et entre eux lundi matin devant la traditionnelle messe en wallon.





57 personnes nettoient la nuit

Les fêtes de Wallonie riment souvent avec détritus et odeurs nauséabondes. Cette année, pas moins de 57 personnes participent chaque nuit au nettoyage de la Ville. De 4 h à 5 h du matin et ce jusqu’au finish pour les endroits stratégiques, ils sont aidés de 5 balayeuses, 3 laveuses, 3 camions compacteurs, 4 camionnettes à benne basculante, un camion porte-conteneurs, 8 aspirateurs urbains. Le service Propreté avait récolté pas moins de 100 tonnes de déchets lors de l’édition précédente.





Namur bouge : ça se sent, ça se voit, ça se vit

"Namur bouge, ça se sent, ça se voit, ça se vit", tel pourrait être en quelques mots le résumé de l’allocution de Maxime Prévot qui s’est exprimé samedi, dans le cadre du traditionnel discours des fêtes de Wallonie. Le maIeur (et vice-premier wallon) insisté sur la réputation désormais internationale de sa ville.

Entre l’Européade et la candidature des Échasseurs à l’Unesco, la ville est désormais connue aux quatre coins du globe. Prouvant cette réputation, Maxime Prévot s’est adressé aux multiples ambassadeurs présents en anglais. Et avec humour. Quelques mots de néerlandais se sont également fait entendre afin de remercier l’équipe du navire Pollux, récemment mis à l’honneur pour son nouveau commandant. Pour la première fois, le discours était simultanément traduit en langue des signes.

Et le wallon dans tout ça ? À la plus grande surprise de tous, aucun mot de wallon ne s’est fait entendre. Le bourgmestre a par ailleurs évoqué l’évolution d’une ville fêtant ses 30 ans en tant que capitale wallonne. Mention a été faite des nombreux travaux : "C’est un mal temporaire pour un mieux durable", a déclaré le bourgmestre saluant au passage, la faculté d’adaptation des Namurois face à ces perturbations et assumant pleinement son surnom de Max la Pelleteuse.





Jean-François Guillin, organisateur des concerts sur les grandes scènes (RTL): "Je surveille la météo en permanence"

1. Quel est votre principale préoccupation ?

" La sécurité de tous. On a décidé de ne pas céder à la peur et d’organiser ces Fêtes de Wallonie en dépit des actes de terreur du début d’année. Je suis ravi de voir qu’aucun des artistes ne s’est inquiété des mesures de sécurité qui, bien entendu, ont été revues à la hausse par rapport aux autres années avec la police de Namur, la police fédérale et l’armée. "

2. La météo est un souci ?

" Si, j’avoue que je suis branché en permanence sur les applications météo les plus fiables. Jeudi soir, il a plus pendant deux heures. Même s’il n’y a pas eu d’orage, cela a dissuadé une partie du public de venir place Saint Aubain donc c’est une donnée importante. A priori, on n’annonce pas de pluie pour ce dimanche. "

3. Chaque année, on vous critique sur les artistes…

" Il est de plus en plus compliqué de faire venir de gros artistes car on a une enveloppe constate alors que les cachets augmentent. Je suis cependant content des groupes programmés. Je pense qu’on a ratissé large et qu’il y en a pour tous les goûts. L’important, ce ne sont pas les noms, mais que le public s’amuse et fasse la fête."

