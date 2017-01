Pour se défendre face à la polémique née d'un commentaire posté sur son compte Instagram, Romanie Schotte use de tous les moyens... et de tous les arguments. Sur ce commentaire, elle répond à un internaute qui qualifiait l'homme derrière elle de "nigga" (nègre) et elle ajoutait "I know" (je sais), suivi d'une émoticône en forme d'excrément.





Après s'être défendue via un communiqué, la nouvelle Miss explique que, selon elle, ce smiley n'était pas du tout négatif. "En Flandre, ce n’est pas un caca, c’est un cornet de glace au chocolat."

Une explication qui a irrité ou fait rire de nombreux internautes mais également des footballeurs. Hervé Kage pense que l'excuse utilisée par la Miss est "ridicule" et pense qu'elle ne devrait pas représenter la Belgique.

Le Diable Rouge Thomas Meunier a également réagi à la polémique. Dans un tweet, le footballeur ironise: "Elle va très bien", avec un #fondant et #lekker (délicieux).