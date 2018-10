Les étudiants de la ville de Gand se sont vus offrir un paquet de frites mercredi soir s'ils n'urinaient pas sur la voie publique.

Les 100 premières personnes prises d'un besoin pressant et ayant recours aux toilettes publiques étaient récompensées en recevant un cornet de frites. Vingt d'entre eux ont aussi reçu un paquet de la "meilleure madame pipi de Gand". Les services de prévention de la Ville de Grand souhaitent sensibiliser les étudiants entre le 20 septembre et le 15 novembre dans le quartier animé "Overpoort". Les fêtards sont priés d'utiliser les WC publics et surtout de ne pas uriner sur la voie publique. Une amende des 60 euros pénalise ce comportement, ce qui représente le prix de 20 cornets de frites.