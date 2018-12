Beaucoup de gilets jaunes étaient très dispersés et un peu perdus ce vendredi en fin d’après-midi au cœur de Bruxelles. Des petits groupes ou des gens isolés tentaient bien souvent de retrouver les autres manifestants ou simplement leur route. Une situation due à la dislocation de la manifestation qui avait dégénéré peu de temps avant.

Des événements qui ont marqué nombre d’entre eux. Ils étaient d’ailleurs nombreux à estimer que les casseurs n’apportaient rien de positif à la manifestation du jour. "C’est un peu triste que la situation tourne de cette façon. On n’est pas là pour casser, mais bien pour se faire entendre. Il y a un sentiment de ras-le-bol. Les casseurs ont terni la journée. Quelque part, il s’agit sans doute de personnes qui vivent les mêmes problèmes que nous dénonçons. Ils expriment leur frustration comme cela. C’est triste. Après, les casseurs peuvent se joindre à tous les mouvements. Cela n’est pas propre aux gilets jaunes. Au final, les casseurs gâchent tout", indique, dépité, un manifestant perdu près de la colonne du Congrès.

Certains estiment même que les casseurs nuisent au mouvement. Mais ils sont résolus à poursuivre leur combat dans la rue, car les autorités doivent entendre leur signal. "Nous sommes un mouvement légitime qui a le droit de manifester en rue, et il faut savoir que 80 à 90 % des gilets jaunes sont pacifistes. Les casseurs discréditent notre mouvement. Nous perdons tout crédit auprès des gens dont nous voulons nous faire entendre. Nous n’avons pas besoin de violence", raconte Éric, venu de Marche-en-Famenne, avant d’enchaîner. "C’est comme lors d’un match de football, on ne sait pas d’où les hooligans arrivent soudainement . Une partie de ces personnes est sans doute victime du système et répond de cette manière. Ou alors ce sont simplement des personnes qui veulent se battre avec les autorités."

Les manifestants s’inquiétaient déjà des possibles débordements dès le début de la manifestation même s’ils ne demandaient pas tous le départ des casseurs. "Le but est de bloquer et de faire entendre notre voix auprès des représentants. La police nous a même conseillé les barrages filtrants. On laisse passer des véhicules si c’est essentiel. J’ai 51 ans. Je ne me bats plus pour moi, mais pour les jeunes. Je suis pacifiste. Je ne veux pas de violence. J’espère que ça ne va pas dégénérer, mais j’ai déjà été bousculé par la police. Les casseurs me défendent", indiquait Antonio.

Les gilets jaunes entendent en tout cas poursuivre leur combat après la manifestation de ce vendredi. "Nous voulons protester contre la manière dont l’État belge nous prend notre argent. Tout le monde doit faire son devoir en payant ses impôts, mais ce ne sont jamais les banques, les multinationales ni les politiciens qui payent plus. Chaque politicien devrait symboliquement donner 1 000 euros. C’est quoi pour eux ? Pour beaucoup de gens ici, c’est un salaire. Nous ne sommes pas simplement contre le Premier ministre Charles Michel, mais contre tout le système et la politique de tous les partis traditionnels", conclut Hervé. L’homme attend comme les autres manifestants une réaction forte du gouvernement.