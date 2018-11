Vendredi matin. Cela fait maintenant une semaine que les gilets jaunes bloquent le dépôt de carburant de Wierde. Lorsque nous arrivons sur place, ils sont une dizaine pour bloquer ou, à tout le moins, filtrer les accès des camions.

Malgré une méfiance déclarée envers les journalistes, l’accueil est cordial et le café nous est offert : "En fait, on apprécie la visite des journalistes locaux. Mais les médias nationaux, aux ordres du gouvernement, désinforment leurs lecteurs", nous explique un des manifestants et aucun de nos arguments ne parviendra à le persuader du contraire.

Angèle, une dame d’une cinquantaine d’années est sur place depuis le début de l’action. Mariée, deux enfants, femme au foyer, elle espérait depuis longtemps qu’un tel mouvement se crée, que les gens sortent enfin de chez eux. "Tout le monde en a ras le bol. Tout augmente sans cesse, la vie est trop chère, les taxes nous tuent, il faut bouger." Elle raconte son quotidien, ses sacrifices, sa colère vis-à-vis du gouvernement qu'elle dit responsable de ses difficultés à joindre les deux bouts. (...)