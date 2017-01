La grâce royale, réglée par les articles 110 et 111 de la Constitution, c’est une remise, totale ou partielle, accordée par le Roi, d’une peine prononcée par un tribunal ou une cour. Le condamné peut adresser une requête au Roi quand il a épuisé tous les autres recours.

En 2016, 651 condamnés ont introduit une telle demande auprès du roi Philippe. Selon les chiffres - encore provisoires - du Service public fédéral (SPF) Justice, seuls… trois d’entre eux ont obtenu (jusqu’ici) une réponse positive. Dans 278 cas, les requêtes ont fait l’objet d’un arrêté de rejet, les dossiers restants étant classés sans suite notamment parce qu’ils étaient devenus sans objet - l’intéressé ayant été libéré ou ayant purgé sa peine au moment où sa demande était examinée.

Des chiffres encore provisoires

Si ces chiffres ne sont pas encore définitifs, on peut déjà constater que le nombre de requêtes est reparti à la hausse en 2016 (651, contre 553 en 2015, soit +18 %), même si on n’atteint pas les 1107 dossiers introduits en 2013 ou les 837 déposés en 2014.

S’agissant des grâces effectivement octroyées, plusieurs dossiers bouclés par le SPF Justice en 2016 attendent encore la signature royale et n’apparaissent donc pas dans les statistiques . On dépassera donc les trois octrois. Mais même si on arrive au chiffre de 2015 (23 grâces accordées), la proportion d’octrois reste infime par rapport aux demandes : moins de 5 %…

Les grâces royales - en fait une prérogative du pouvoir exécutif - sont accordées de manière exceptionnelle pour des délits très légers, principalement du roulage (mais sans délit de fuite, consommation d’alcool, défaut de permis...), précise-t-on au cabinet du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V). Les condamnations issues des tribunaux correctionnels (vols, coups, ou délits plus importants) n’entrent pour ainsi dire jamais en ligne de compte, y ajoute-t-on.

Eléments nouveaux

Pour l’octroi d’une grâce, on tient compte de la situation sociale, familiale, médicale et professionnelle du requérant, spécialement quand des éléments nouveaux (comme une attestation) sont apparus depuis le jugement et qui, s’ils avaient été connus, auraient pu inciter le juge à prononcer une autre peine.

Une procédure qui dure un an en moyenne

Les requêtes aboutissent au service des grâces du SPF Justice (deux personnes y travaillent) où on établit un dossier comportant la demande, une copie du jugement de condamnation, une enquête de moralité effectuée par la police, l’avis du procureur du Roi, un extrait du casier judiciaire…

Un avis est ensuite soumis au ministre de la Justice qui décide, ou pas, de proposer le dossier à la signature royale.

Autrement dit : il ne s’agit pas d’une décision personnelle de Philippe. Si le Roi signe formellement l’arrêté d’octroi de la grâce, c’est le ministre de la Justice qui en assume la responsabilité.

Il s’écoule en moyenne une année avant que le requérant obtienne une réponse.