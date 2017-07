Quatre de ces perquisitions ont eu lieu dans des maisons, deux autres dans des boxes de garage. Le parquet fédéral précise que "plusieurs armes" ont été retrouvées lors de ces opérations. La RTBF ajoute qu'il s'agit de kalachnikovs et de munitions. Le parquet fédéral a confirmé l'arrestation de quatre personnes.

Au moins deux de ces personnes font partie de l'entourage des Kamikaze Riders, un groupe de motards belges suspecté de radicalisation et dont l'un des membres a été condamné à six de ans de prison pour participation aux activités d'un groupe terroriste.

Le parquet fédéral précise enfin que ce dossier est totalement distinct de celui des attentats de de Paris (13 novembre 2015), de Bruxelles (22 mars 2016), ou de la gare centrale de Bruxelles (21 juin 2017).

Une arrestation en France

Dans le même temps, on appris qu'une opération anti-terroriste avait aussi eu lieu en France, concernant un proche des Kamikaze Riders. Il s'agit d'un homme de 42 ans qui a été arrêté la police, dans le cadre d'une opération anti-terroriste franco-belge. Cette opération a eu lieu vers 3h30 à Wattignies au sud de Lille. La Voix du Nord précise que de nombreux policiers équipés de pistolets-mitrailleurs et accompagnés de chiens sont descendus dans une rue de la commune vers 3h30 du matin.

Ces policiers appartiennent à l'unité de lutte antiterroriste française, la DGSI. Un homme a tenté de prendre la fuite avant d'être arrêté vers 4h du matin. Le maire de la petite commune n'était pas au courant de l'opération.

Les Kamikazes Riders, déjà connus de la justice antiterroriste

Né en 2003 dans la banlieue bruxelloise, le gang des "Kamikazes Riders" est soupçonné d'avoir un lien avec des attentats déjoués à Bruxelles fin 2015. En octobre 2016, deux membres de ce groupe avaient été condamnés pour "appartenance à un groupe terroriste" lié à la mouvance jihadiste.

L'arrestation fin 2015 de ces deux hommes, Saïd Saouti, 30 ans, condamné à 6 ans de réclusion, et Mohamed Karay, 27 ans, condamné à 3 ans, avait mis la Belgique en émoi et provoqué l'annulation du feu d'artifice du Nouvel an à Bruxelles en raison de craintes d'attentats.

Les deux hommes étaient à l'époque soupçonnés d'avoir planifié une attaque du même type que les attentats jihadistes ayant frappé Paris le 13 novembre 2015, qui avaient fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés.

Qui sont ces kamikaze riders ? Un article pour mieux comprendre !