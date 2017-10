Un élément de la façade d'un immeuble délabré et probablement inhabité, situé sur la place Reine Astrid à Anvers, dans le quartier de la gare, s'est détaché, ont indiqué vendredi les pompiers.

Les fragments, qui proviennent du dernier étage du bâtiment, ont chuté sur le trottoir mais n'auraient fait aucun blessé. Le trafic des trams à proximité de l'incident a dû être momentanément dévié car les pompiers ont demandé à ce que le réseau alentour ne soit plus alimenté en électricité.

Les services de secours ont délimité un large périmètre de sécurité autour du bâtiment, où entre-temps un deuxième élément de la façade a chuté. "L'ingénieur de la ville est sur place afin d'évaluer la situation, car le bâtiment semble particulièrement instable", a indiqué Kristof Geens du service incendie de la ville d'Anvers. "Un bâtiment adjacent a par ailleurs dû être évacué. L'hôtel, situé à la droite du bâtiment délabré, n'a par contre pas eu besoin d'être évacué car l'immeuble est relativement nouveau et assez stable."

La circulation des trams en surface, longeant la place Astrid, est perturbée par les événements. Le tram Berchem-Melkmarkt est détourné par la ligne 4 vers la Banque nationale et ensuite par la ligne 7 vers Sint-Pietersvliet, le tram 12 ne dessert quant à lui pas le Sportpaleis et le Melkmarkt, le tram 24 se limite à son réseau souterrain et s'arrête donc à la station de prémétro Astrid. Enfin, le tram 10 maintient sa trajectoire souterraine habituelle sous la Turnhoutsebaan mais circule via la ligne 8 entre Stenenbrug et l'arrêt Deurne Havik.