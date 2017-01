Sale temps pour les services de police. Moins de dix jours après l’interpellation de trois policiers bruxellois retrouvés ivres dans un café alors qu’ils étaient armés et en uniforme, voici que VTM révèle une affaire bien plus grave encore.

Aux frais de l’Office des étrangers

Des membres du service de police en charge du rapatriement des étrangers en séjour illégal en Belgique seraient rentrés au pays après s’être offert quelques détours par des destinations de vacances, comme Dubai ou Bangkok, avoir emprunté des vols en classe business et être descendus dans des hôtels cinq étoiles.

Le tout aux frais de l’Office des étrangers, qui ordonne les opérations de rapatriement. Dans certains cas, des agents ont même eu recours à des prostituées.

C’est un rapport d’audit qui a révélé ces curieuses pratiques. Selon ce rapport, les responsables de l’Office des étrangers auraient "fermé les yeux sur le comportement inapproprié de collaborateurs à l’étranger".

Par la voix de son porte-parole, Peter De Waele, la police fédérale a indiqué que de nouvelles dispositions avaient été prises avec l’Office des étrangers depuis que le pot aux roses a été révélé.

Du côté des syndicats policiers SNPS et SLFP, on minimise. "Seule une très petite minorité d’agents sont concernés par des pratiques abusives", relève-t-on, tout en exigeant, "si ces faits sont prouvés", "que le groupe soit sévèrement pris en charge et éventuellement éloigné".

Rétention d’information ?

Mais l’affaire a pris, mardi, une tournure plus politique. En effet, la députée CD&V Nahima Lanjri a, sur les ondes de la VRT radio, accusé le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) d’avoir tu les passages de l’audit mettant au jour les dépenses injustifiées des policiers indélicats. Mme Lanjri savait qu’un audit avait été demandé et elle a interrogé le ministre en décembre pour en connaître le résultat. Elle est revenue avec cette demande mercredi passé, "mais M. Jambon ne voulait pas donner le rapport". "Plus encore, j’ai demandé ce que le rapport avait révélé mais le ministre n’a rien dit de ce qui allait paraître dans la presse sur cette culture du profit", ajoute la députée. Selon Mme Lanjri, en agissant de la sorte, le ministre menace le contrôle que le Parlement doit opérer sur le gouvernement.

Le ministre a réfuté avoir fait de la rétention d’information. M. Jambon a marqué son accord pour transmettre le rapport si le Parlement le demandait, a commenté un porte-parole. Le rapport contenant des "informations sensibles", sa diffusion devait pouvoir être limitée et impliquait une procédure spéciale devant le Parlement, a-t-il précisé.

Pour le reste, le cabinet du ministre a estimé que toute cette affaire prouvait "que la police est une organisation qui fait son autocritique et qui se remet en question". Les recommandations du rapport ont été prises au sérieux et un groupe de pilotage va suivre de près l’évolution de la situation, assure-t-on encore au cabinet du ministre.