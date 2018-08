Plusieurs bandes de circulation de la E40 ont été temporairement fermées dimanche soir à la suite d'un accident à hauteur d'Oostkamp, indique le centre flamand du trafic, le Vlaams Verkeerscentrum.

Peu après 18h15, les bandes du milieu et de gauche étaient obstruées en direction d'Ostende, et celle de gauche l'était également, vers Bruxelles. Dans les deux sens, la voie était à nouveau libre peu après 19h, indiquent Touring Mobilis et le Vlaams Verkeerscentrum. Selon ce dernier, vers 19h30 la plus grande partie des files s'était déjà résorbée, même si quelques ralentissements perdurent dans la direction de l'intérieur des terres.

L'accident avait eu lieu à la suite d'une course-poursuite avec la police, a indiqué en soirée le bourgmestre Jan de Keyser. Une personne aurait quitté son véhicule pour traverser l'autoroute à pied. L'individu a été renversé, mais il serait encore en vie.