Les travailleurs du manutentionnaire aéroportuaire Swissport ont arrêté le travail durant une demi-heure jeudi matin pour protester contre le manque de personnel.

Ils ont repris le travail après une assemblée du personnel mais une série de vols, dont certains de Brussels Airlines, ont enregistré des retards. La compagnie belge est le plus grand client de Swissport à Zaventem. "Nous avons eu des retards jusqu'à une heure", explique le porte-parole de Brussels Airlines Wencke Lemmes. Les vols ont mis plus de temps à décoller car il fallait plus de temps pour charger les valises à bord des appareils. Par ailleurs, des passagers à l'arrivée ont dû attendre plus longtemps leurs bagages.