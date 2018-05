Les retards sur la ligne ferroviaire entre Bruxelles et Gand perdureront encore toute la soirée jeudi à la suite de dégâts sur une caténaire dans la région de Welle, en Flandre orientale, prévient Infrabel, la société gestionnaire de l'infrastructure.

Les voyageurs qui se trouvaient dans le train bloqué à Erpe-Mere, qui circulait entre Genk et Blankenberge, ont pu le quitter pour prendre place à bord d'un autre convoi. La circulation ferroviaire sur la ligne rapide entre Gand et Bruxelles est interrompue dans les deux sens depuis 16h00 à la suite de dégâts à une caténaire, qui s'étendent sur une longueur d'un kilomètre.

Les deux voies touchées seront fermées durant la soirée et la nuit prochaine afin de procéder aux travaux de réparation.

Les trains entre Bruxelles et Gand sont déviés dans les deux sens via une voie alternative et plus ancienne. Les voyageurs doivent dès lors s'attendre à des retards pendant toute la soirée, voire à des annulations de trains. La circulation devrait par contre reprendre normalement vendredi matin.

On ignore encore l'origine des dégâts.