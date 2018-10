Appelez-les "salles d’intimité", "love rooms", "chambres d’amour"… Elles ont plusieurs noms. Mais toutes sont dédiées à l’intimité des personnes âgées résidant dans des maisons de repos et de soins. Ces pièces, qui ne sont pas généralisées, accueillent des couples désireux de s’offrir une parenthèse tendre, dans un lieu prévu à cet effet et adapté à leur âge.

En Wallonie, selon des chiffres de l’Agence pour une vie de qualité (Aviq), "il y a 46.777 lits de maisons de repos et de soins exploités au 1er septembre 2018, avec un taux d’occupation de 97 %, soit plus de 45.000 personnes hébergées en long séjour en maisons de repos et maisons de repos et de soins."

