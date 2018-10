La destruction d’un F-16 de la base de Florennes lors d’une opération de maintenance a suscité des réactions moqueuses dans la presse nationale et au-delà. Deux commandants de bases aériennes demandent "plus de respect" envers le personnel...

Les commandants des deux unités équipées d’avions de combat F-16 ont pris mardi la défense de leur personnel, fortement sollicité, après l’incident survenu jeudi dernier à Florennes lorsqu’un chasseur de ce type a été complètement détruit au sol par un incendie causé, selon toute vraisemblance, par un tir accidentel venu d’un autre appareil. Ils ont, aussi, assuré que des mesures seront prises pour sanctionner une éventuelle faute grave et éviter toute répétition. Ils tirent aussi la sonnette d'alarme, et demandent plus de respect face aux railleries qui ont suivi l'incident...

Le quotidien De Standaard avait par exemple titré: "Connaissez-vous la dernière blague de l’un des F-16 qui a fait sauter l’autre?". Et ce titre n’a pas plu au commandant de la base aérienne concerné, le colonel Didier Polomé, ni à celui de la base aérienne de Kleine-Brogel, le colonel Jeroen Poesen, qui ont décidé de réagir et d’écrire un droit de réponse. Si le journal en question a décidé de ne pas le publier, la page Facebook officielle de la Composante Air l’a fait de son côté. Et le post a été partagé plus de 700 fois.

Voici quelques passages:

"Au cours des dix dernières années, les F-16 de notre Force Aérienne ont été presque toujours utilisés contre des groupes extrémistes dans le cadre d'opérations aériennes en Afghanistan, en Libye et au Moyen-Orient. Comme c’est le cas encore aujourd’hui, au cours de cette même période, notre personnel et nos avions ont également participé à la sécurité de l'espace aérien de l'OTAN au-dessus des États baltes, et ce, afin de protéger nos frontières et notre population. À maintes reprises, notre personnel, qui est à la base du déploiement de nos F-16, est félicité par nos partenaires de la manière dont il s'acquitte de sa tâche avec modestie, mais avec le plus grand professionnalisme. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre pays peut, à juste titre, se considérer comme un petit mais fiable partenaire au sein de l'OTAN, bien que notre contribution financière soit bien inférieure à ce qui est raisonnable envers face à nos alliés."

"L’exécution de ces missions réussies nécessite une formation continue de notre personnel, ainsi que des opérations de maintenance et de modifications constantes de l’aéronef pour qu’il soit toujours opérationnel. C’est une entreprise constituée d’actions humaines successives et les personnes sont, un jour, faillibles. Les différentes enquêtes en cours doivent déterminer quel concours de circonstances à mener à cet incident marquant. Les mesures appropriées seront prises, à la fois pour prévenir un incident ultérieur, et pour sanctionner une éventuelle faute grave", indiquent-ils en premier avant de demander du respect et de la retenue envers le personnel.

Avant de poursuivre: "n’oublions pas qu’il s’agit, en définitive, de personnes qui s’engagent au quotidien pour votre et notre sécurité, et qui méritent donc notre respect. Respect parce qu’au cours de ces dix dernières années, ils ont souvent été séparés de leur foyer, pendant des mois, afin de mener à bien leur mission dans des conditions souvent difficiles: Cibles régulières d’attaques au mortier lors des opérations à Kandahar en Afghanistan, logés dans des tentes ou des conteneurs adaptés dans le désert, sans aucune intimité et loin de leurs familles, dans l’exercice de leurs fonctions dans des conditions climatiques extrêmes allant de moins 25 à plus 50 degrés au-dessus du tarmac. Tout cela avec un incroyable esprit d’équipe et de "can do"".

Cette réaction, qui peut paraître assez froide sur le fond et la forme, est surtout une réplique au fait que les polémiques (à l'image du F-16 Gate) font beaucoup plus la Une dans la presse que les opérations accomplies et réussies par l'armée belge, dans le monde entier.