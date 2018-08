Depuis 2000, il est interdit de posséder n’importe quel mammifère en Belgique. Il existe en effet depuis cette date une liste positive des 63 espèces de mammifères qui peuvent être détenues par des particuliers. On y retrouve bien entendu les traditionnels chiens et chats mais aussi des animaux plus insolites comme l’écureuil de Barbarie, le raton-laveur et le wallaby de Bennett (une sorte de petit kangourou).

Par contre, il n’existe pas à ce jour de liste positive des oiseaux qui peuvent être détenus en toute légalité.

(...)