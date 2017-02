Le mécanisme de la responsabilité solidaire en matière de dettes sociales et fiscales, censé permettre au fisc de récupérer des sommes dues par des entreprises endettées en cotisations ONSS et TVA, n'est que très peu utilisé depuis sa création. De 2010 à la mi-2016, il a en fait été actionné moins de 20 fois et n'a permis de récupérer que moins de 200.000 euros, sur une dette de près de 195 millions dans les secteurs de la construction, du gardiennage et du commerce de viande, selon des explications données en commission de la Chambre par le ministre des Finances chargé de la Lutte contre la fraude fiscale Johan Van Overtveldt (N-VA), et reprises dans les pages des journaux de Sudpresse lundi.

Le constat interpelle l'Ecolo Georges Gilkinet, qui souligne que les chiffres avancés ne concernent que les dus en matière de cotisations ONSS, et qu'on peut donc supposer que le total des sommes non récupérées est encore bien plus important. Un rapport de la Cour des comptes a notamment pointé des cafouillages dans la mise en œuvre du mécanisme, censé lutter contre la pratique des sociétés qui disparaissent rapidement sans avoir payé leur dû à l'Etat mais après avoir empoché des marchés juteux grâce à des prix intéressants. Selon le ministre Johan Van Overtveldt, le principal obstacle concerne "le manque d'accessibilité aux informations pertinentes", car les "informations sont reprises dans plusieurs banques de données, sans lien entre elles". "Des contacts ont été pris avec le SPF Sécurité sociale pour tendre vers un contrôle plus efficace en unifiant le processus de travail", assure-t-il.