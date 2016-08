Deux enfants sur trois mal attachés sur le chemin de l'école

ABONNÉSJ.C. et L.C.C. Publié le mardi 30 août 2016 à 06h20 - Mis à jour le mardi 30 août 2016 à 06h27

Pour les aoûtiens qui reviennent de leurs vacances françaises, la triste réalité des accidents de la route a été entendue lors du chemin du retour. En effet, les instituts de sécurité routière française ont lancé leur grande campagne L a rentrée sur les routes qui martèle en substance le message : "Les accidents de la route ne touchent pas que les victimes, l’entourage aussi, faites attention surtout dans vos trajets routiniers", comme celui de l’école notamment.

Cette période est charnière pour prendre de bonnes habitudes en matière de sécurité, les autorités françaises comme belges insistent là-dessus. Le chemin de l’école est souvent le moment où les familles prennent de mauvais réflexes, voilà ce qui ressort de la dernière étude menée par l’IBSR. 29 % des enfants sont bien attachés, lorsqu’ils sont dans la voiture qui les amène à l’école (soit entre un quart et un tiers seulement). On parle ici d’enfants correctement attachés, de la bonne manière sur un siège-auto adapté. C’est inconscient, surtout quand on sait que 4 enfants accidentés sur 10 le sont sur le trajet scolaire !

Pire, 12 % des petits ne sont pas du tout attachés, soit pratiquement 1 enfant sur 8. Le pourcentage d’enfants attachés correctement est plus élevé lorsqu’ils sont transportés dans le cadre des hobbies (42 %) ou des activités sportives (47 %), tandis que le pourcentage d’enfants pas du tout attachés baisse pour atteindre respectivement 8 et 7 %. Cela prouve clairement que les trajets scolaires, habituels, routiniers, ne suscitent pas la même prudence alors qu’ils sont parmi les plus dangereux en termes de statistiques.

