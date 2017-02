Entre 2006 et 2016, le nombre de bureaux de poste répartis sur le territoire belge a été divisé par deux. En 2006, on en comptait 1 263 pour à peine 662 dix ans plus tard.

Cette diminution a cependant été compensée sur le terrain par une augmentation du nombre de points poste. Il en existait à peine 98 en 2006; désormais, il y en a plus de 680. Ces derniers peuvent se situer dans une librairie, un supermarché ou encore une gare ou une station-service et fournissent des services plus basiques que les bureaux. On peut y acheter des timbres, envoyer et recevoir des lettres, des colis ou des commandes et y payer des factures pour un montant de maximum 500 euros, mais pas y bénéficier des services financiers complets qu’on peut trouver dans les bureaux de poste.

bpost a annoncé que de nouveaux points poste continueront à apparaître dans les années à venir.

D’après l’entreprise, la multiplication des points poste constitue une avancée indéniable pour le service apporté aux clients. "Les heures d’ouverture des points poste sont généralement plus étendues que celles des bureaux. Avec les points poste, on arrive à mieux répartir l’offre de service pour l’entièreté des liens", explique Benoit de Hepcée, porte-parole de bpost.

Cet avis n’est cependant pas tout à fait partagé par Stéphane Daussaint, de la CSC Transco. "Les points poste constituent peut être une avancée pour la disponibilité, mais l’assistance dont pouvaient bénéficier les personnes âgées notamment pour effectuer des virements ou certaines opérations est différente. Le service n’est pas de la même qualité que dans les bureaux de poste. J’imagine mal une personne qui fait l’accueil au Delhaize - alors qu’il y a du monde qui attend - passer autant de temps avec une personne qui a besoin d’aide pour remplir un formulaire par exemple", déplore-t-il.

Le syndicaliste regrette un autre point : "La confidentialité est moins facile à respecter dans ces endroits. Imaginez la personne qui reçoit un recommandé d’un huissier devant toute une file de personnes".