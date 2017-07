Si sombres, les perspectives des plus de 55 ans vis-à-vis de l’emploi ? Les récentes actualités autour de la thématique (seniors contraints de rester chez eux, sous contrat, chez ING comme à la Banque nationale de Belgique, ce qui a fait sortir le ministre de l’Emploi Kris Peeters (CD&V) de ses gonds) le laissaient penser.

Une étude d’Acerta, important acteur ès ressources humaines, contrebalance les idées reçues. Menée auprès de 40.000 employeurs privés du pays, qui engagent ensemble quelque 240.000 employés issus de grandes entreprises comme de PME, l’étude, que La DH a pu consulter en primeur, surligne une embellie dans les perspectives d’embauches des seniors. Essentiellement en Wallonie, région du pays qui progresse le plus en la matière.

En Wallonie, 5,92 % en moyenne de toutes les embauches de 2016 ont en effet concerné des hommes et femmes de 55 ans et plus. Cinq ans plus tôt, en 2011, le pourcentage plafonnait à 3,04 %. Le taux a donc pratiquement doublé (+ 95 %). Au niveau national, augmentation il y a, mais pas aussi spectaculaire : elle est de l’ordre de 50 %. Le phénomène concerne davantage encore la gent féminine : les femmes +55 entreprennent un mouvement de rattrapage avec + 74 %, vis-à-vis de la hausse de 30 % chez les hommes.

En 2011, 4,1 % des seniors étaient employés, à l’échelle de la Belgique entière. On est à 6,09 % en 2016.

Corroborée par les chiffres du SPF Économie sur un autre laps de temps (2006 vs 2010), la tendance est bel et bien là : on engage considérablement plus de seniors qu’auparavant. Selon l’enquête Forces du Travail, 31,9 % des plus de 55 ans de Wallonie (124.770 individus actifs sur une population de 391.055 personnes) étaient au travail en 2006. Ils sont aujourd’hui 42,8 % (200.965 sur une population de 469.404 individus).

Le phénomène est somme toute logique : en dix ans, la démographie, l’espérance de vie mais aussi… l’âge légal de départ en retraite ont considérablement évolué. Vers un sens unique : il faut travailler plus longtemps.

Alors, tout va très bien, Madame la Marquise ? Pas si vite. D’une part, l’étude ne mentionne nullement le type de contrat (CDI ? CDD ? Précaire ? Confortable ? Flexible ?) concerné. D’autre part, près de 6 % de seniors actifs, "cela reste trop faible", note Olivier Marcq, juriste chez Acerta. "Si nous envisageons sérieusement le recul de l’âge de la pension et que nous tenons compte du vieillissement, nous devons savoir qu’il y a encore du pain sur la planche."

Pour éclairer les raisons de cet essor, Acerta pointe deux phénomènes : "La prise de conscience, par les entreprises, de l’intérêt pour eux d’embaucher du personnel expérimenté." Mais aussi "la plus grande mobilité des seniors dans leur carrière que celle des plus jeunes". Pointées du doigt à plusieurs reprises pour leur inefficacité, les mesures d’aide à l’emploi imaginées par les gouvernements auraient peut-être fini par jouer un rôle dans l’augmentation de ces chiffres. Citons le complément de reprise payé par l’Onem et destiné aux chômeurs complets de plus de 55 ans qui trouveraient un nouveau job. Une mesure qui n’a plus cours depuis ce 1er juillet, mais remplacée, en Wallonie, par l’Impulsion +55 : une aide à l’emploi qui permet au patron du secteur marchand de bénéficier d’une réduction de cotisations sociales patronales.