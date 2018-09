Deux Liégeois de 25 ans ont été interpellés par la police sur la E25 dans le sens Maastricht-Liège avec deux kilogrammes de marijuana dans le véhicule jeudi, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Ils avaient pour objectif de revendre la marchandise à Liège.

La police a interpellé un véhicule qui lui semblait suspect sur l'autoroute E25 jeudi dans le sens Maastricht-Liège, à hauteur de Cheratte. A bord: deux Liégeois de 25 ans, deux kilos de marijuana et 630 euros en liquide. Les deux individus ne sont pas connus de la justice. Ils ont expliqué avoir acheté cette marchandise aux Pays-Bas au prix de 7.900 euros et qu'ils comptaient revenir en Cité Ardente pour la revendre. Le véhicule, l'argent et la marchandise ont été saisis. Ils ont tous deux été privés de liberté et seront présentés au juge d'instruction avec une demande de mandat d'arrêt.