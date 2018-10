Le ministre de la Défense, Steven Vandeput, quittera au mois de janvier le gouvernement fédéral et son cabinet de la rue Lambermont à Bruxelles pour devenir bourgmestre de Hasselt. Grande gagnante dimanche soir du scrutin communal à Hasselt, la N-VA emmenée par M. Vandeput a décidé de s'associer à RoodGroen+ ainsi qu'à l'Open Vld pour diriger le chef-lieu limbourgeois durant les six prochaines années. M. Vandeput devrait en deviendra le bourgmestre.

L'annonce de cette coalition inattendue a simplifié considérablement les discussions.

"La politique est une histoire de fond (des politiques) et de personnes. Nous nous sommes réunis et nous avons eu des discussions de fond. Nous avons regardé si nous pouvions nous retrouver et c'est impressionnant de voir combien nous avons de points communs dans nos programmes", a souligné M. Vandeput.

Le ministre ne siégera donc plus au gouvernement fédéral à partir de janvier. "C'est naturellement la conséquence. Ce n'est pas combinable", a-t-il expliqué.

M. Vandeput ignore qui lui succédera, a-t-il assuré.

Pieter De Crem laisse sa place de secrétaire d'Etat

Le secrétaire d'Etat au Commerce extérieur avait annoncé qu'il quitterait le gouvernement fédéral s'il était élu. Voilà qui est fait. Le cartel CD&V/N-VA a en effet conservé la majorité absolue avec 57,3% des voix. Celui qui était jusque-là bourgmestre en titre (Patrick Hoste était ff) devrait donc bel et bien assurer prochainement ses fonctions.