La condamnation par le tribunal correctionnel ouvre la voie aux indemnisations

L’addition risque d’être très lourde pour l’Union belge de football et le voyagiste Sun Reizen. Si le montant de l’amende fixée hier ne s’élève qu’à 3.000 €, c’est toute la procédure mise en route par Test-Achats en tant que partie civile qui va clairement plomber les finances de l’UB. Selon le tribunal, l’Union belge et Sun Reizen ont organisé l’accueil des supporters au camping Devilage (Coupe du Monde au Brésil) avec légèreté.

L’URBSFA avait présenté Devillage comme un camping de luxe, avec des commodités et de la nourriture de grande qualité, alors qu’il ne répondait même pas aux exigences d’un camping traditionnel, indique le tribunal correctionnel. Les problèmes invoqués ne pouvaient être résolus en quelques jours, comme le soutenaient l’URBSFA et Sun Reizen, et rien ne permet de prouver que ces soucis étaient liés à une tempête tropicale, aux détériorations de supporters ivres ou à l’amateurisme du gouvernement brésilien.

“C’est une très belle victoire à la veille de Noël, se réjouit Julie Frère, porte-parole de Test-Achats. Ce jugement reconnaît notre action et le préjudice subi par tous les supporters. Nous avions introduit une procédure au civil, mais nous n’allons pas attendre cette audience, fixée à 2018. Le pénal ayant avancé beaucoup plus vite, nous allons demander une nouvelle fixation devant le tribunal correctionnel.”

Ce qui réjouit aussi Test-Achats, c’est que “le juge a reconnu notre argumentaire concernant l’estimation du préjudice subi par les supporters lésés. En clair, cela signifie qu’il faudra rembourser toutes les sommes déboursées par les supporters, ainsi qu’un montant forfaitaire de 350 € par personne en guise de dédommagement moral.”

Un gros travail encore, donc, pour Test-Achats, car chaque cas ou presque est particulier. “Certains supporters sont restés malgré tout au camping, d’autres ont opté pour un hôtel qu’ils ont dû payer en plus de leur poche. Chaque dossier sera donc être introduit individuellement.”

Voilà en tout cas une nouvelle qui réjouira les supporters autant qu’une victoire des Diables sur le terrain.

De son côté, l’Union Belge de Football “analysera rigoureusement ladite décision en concertation avec ses conseillers juridiques avant de prendre position.”