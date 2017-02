Elio Di Rupo est en train de gagner son bras de fer avec la fédération liégeoise du PS. Le président du Parti socialiste a annoncé lundi matin sur Twitter que sa formation était finalement favorable à une commission d’enquête parlementaire sur le scandale des rémunérations de l’intercommunale liégeoise Publifin.

Dans la foulée, le PS faisait savoir qu’André Gilles, le président de Publifin, et Stéphane Moreau, le patron de Nethys (filiale privée de l’intercommunale), étaient suspendus de leurs mandats internes au parti.

L’audition d’André Gilles

La première audition de la commission spéciale, celle d’André Gilles, vendredi, s’est tellement mal passée - il n’a répondu à aucune question dérangeante - que dès ce moment-là, le cdH savait qu’il demanderait une commission d’enquête. Et dimanche, le chef du groupe humaniste au Parlement wallon, Dimitri Fourny, annonçait publiquement que si André Gilles ne donnait pas, lundi, tous les documents réclamés par les députés, son parti exigerait une commission d’enquête. Des documents sont bel et bien arrivés lundi matin, mais pas tous. La messe était dite.

Parallèlement, le président du cdH, Benoît Lutgen, aurait aussi fait passer le message au PS que l’affaire Publifin devenait un enjeu de majorité. Une menace toutefois peu crédible. Lundi, dans La Libre, M. Fourny affirmait que le gouvernement ne tomberait pas là-dessus.

Finalement, c’est surtout au PS que la donne a changé. Elio Di Rupo est un homme qui prend son temps avant de décider. Il consulte, pèse, soupèse. Certainement lorsqu’il est question de la très indépendante fédération liégeoise. Mais cette fois-ci, vu l’image ultra-négative que renvoie l’affaire Publifin sur le PS et sur la politique en général, beaucoup de mandataires PS, de députés, de militants, estimaient que l’heure n’était plus à la réflexion, mais à l’action.

Bacquelaine auditionné

Au PS, on s’est donc fait une raison. La commission d’enquête était inévitable. Mais le parti sait aussi calculer. "Avec la commission d’enquête, tout le monde sera mouillé." Le PS, bien sûr, mais aussi le cdH et le MR. C’est surtout l’attitude des libéraux qui agace la majorité. "Ils jouent un jeu politique alors que ce n’est pas le doigt qu’ils ont dans la confiture, mais tout le bras…" Daniel Bacquelaine, président de MR liégeois, et Georges Pire (impliqué dans Publifin) peuvent s’attendre à recevoir une convocation de la commission.