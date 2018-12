Belgique Retraité de l’enseignement, Didier Bury endosse la cape depuis 21 ans. Et il ne s’en lasse pas.

Moniteur de colonies de vacances, à 16 ans, instituteur à 18 - dans une classe de 37 élèves - Didier Bury, 70 ans au compteur - a consacré toute sa vie à l’enfance. Il a d’ailleurs fait sienne cette phrase de Don Bosco : "Il ne suffit pas d’aimer les enfants, encore faut-il qu’ils se sachent aimés" dont il a appliqué les principes dans un collège bruxellois. Un jour, il remplace au pied levé un saint Nicolas qui ne pouvait pas l’être et c’est comme ça que tout commence. Cette année est la 21e passée sous la cape et la mitre et le désormais pensionné ne s’en lasse pas. "J’ai été directeur d’une école de l’enseignement spécialisé - l’IRSA - pour enfants malvoyants et polyhandicapés", confie-t-il. "J’ai d’ailleurs une jolie anecdote à ce sujet… Quand il y avait la Saint-Nicolas, on ne mélangeait pas les handicapés profonds et les autres enfants. Saint Nicolas ne pouvait pas venir toute la journée, donc je me suis dit que j’allais revêtir la cape et aller voir les jeunes polyhandicapés profonds. En recevant leur petit paquet, ils disaient "Merci" et l’éducatrice, à côté demandait "Merci qui ?", auquel ils répondaient "Merci saint Nicolas". Jusqu’au moment où un des enfants à dit "Merci Monsieur Bury". Il était totalement aveugle mais il m’avait reconnu au bruit, à la parole et à l’odeur. Cela a été une leçon pour moi…"

Depuis lors, Didier Bury a été saint Nicolas "à gauche, à droite, dans la région bruxelloise, mais aussi dans le namurois et même jusqu’en Gaume". C’est principalement le bouche-à-oreille qui l’a emmené aux quatre coins de notre pays. "Des amis de mes amis travaillaient en pédiatrie à l’hôpital d’Arlon, je suis allé faire saint Nicolas à la clinique. Je l’ai même fait dans une unité de soins palliatifs. C’était tout sauf évident, mais c’était une autre manière de réconforter les gens".

Et puis, il y a eu ce petit miracle de Saint-Nicolas, dans une maison de retraite, à Gembloux. Au moment de son arrivée, une vieille dame qui ne se déplaçait plus qu’à l’aide d’une tribune, s’est levée d’un bond et a trottiné jusque dans les bras du grand Saint. "Elle a traversé tout le réfectoire et m’a sauté au cou !", rigole-t-il.

Grand-père de huit petits-enfants, qu’il est parvenu quelques fois à duper, Didier Bury a, ces jours-ci, un agenda complètement rempli. Dimanche dernier, il a rendu visite à une association qui vient en aide aux enfants trisomiques, il va, aussi, recevoir les plus petits dans la galerie commerçante de L’esplanade, à Louvain-la-Neuve. "C’est un monde merveilleux, celui de l’enfance", dit-il. "C’est celui du rêve… Et quand les plus grands apprennent la vérité sur saint Nicolas, quand ils ont des frères et sœurs, il y a une vraie complicité qui se crée. Hier soir, je gardais mes petits-enfants et l’aînée me faisait des petits clins d’œil…"

Souvenirs d’enfance

Troisième enfant d’une famille de quatre garçons, Didier Bury se souvient très bien de la fête telle qu’elle était organisée quand il était lui-même tout jeune. "Quand papa rentrait, vers 18 h, il emmenait avec lui l’épicier du coin, qui montait à l’étage sur la pointe des pieds, tandis que nous étions à la salle à manger. On était à peine installés à table qu’on entendait du brouhaha et des pas dans l’escalier. Il y avait des nic-nac et des petits bonbons partout… Le 6 décembre, nos parents se réveillaient les derniers, le grand frère - qui était au courant - nous faisait croire qu’il était encore là et nous remontions nous cacher sous les couvertures. C’étaient des moments magiques."

De ceux que l’on n’oublie pas et qu’à son tour il tente de faire vivre aux plus jeunes. "Mais je ne sais pas si je peux dévoiler le secret de la confession", sourit-il. "Ils viennent parfois avec leur liste - une grande liste -, il y a toutes les promesses, aussi, que papa ou maman a écrites à côté, et qu’on lit ensemble. Mais quand ils viennent me voir, ils sont tout à fait dans un autre monde. La difficulté, parfois, ce que les parents sont tout autour, à vouloir prendre des photos et, finalement, ça gêne un peu les enfants. Ils voudraient me dire des choses - qu’ils n’ont pas toujours été sages, qu’ils font des efforts à l’école - mais ils ne veulent pas que les parents les entendent…"

Parfois accompagné d’un père fouettard, parfois en solo ou entouré d’assistants, Didier Bury n’a pas envie d’alimenter la polémique autour du Zwarte Piet. "Je ne suis pas opposé au père Fouettard, de la même manière que j’ai la croix sur ma mitre et sur mes étoles. C’est une question de culture et pas de religion, pour moi."