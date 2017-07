Les révélations successives sur les rémunérations payées aux administrateurs du Samusocial n’ont pas fini de soulever de sérieuses questions en matière de gouvernance. Outre les cas Yvan Mayeur et Pascale Peraita, déjà abondamment commentés, celui d’Isabelle Küntziger interpelle. Membre du conseil d’administration du Samusocial depuis le 24 mai 2013, elle est également directrice de l’école d’administration publique Wallonie-Bruxelles (EAP). La mission de l’EAP ? Former les hauts fonctionnaires wallons et bruxellois…

Plusieurs membres du MR ont été interpellés par courrier à ce sujet.

Georges-Louis Bouchez, délégué-général du MR, a saisi la balle au bond. "Ce cas est hautement symbolique. Cette personne est chargée de former les hauts fonctionnaires wallons et bruxellois à la bonne gouvernance : le programme du certificat de management public organisé par cette école met fort logiquement l’accent sur la bonne gouvernance, l’éthique et la gestion rigoureuse des deniers publics, souligne Georges-Louis Bouchez. La gestion, les valeurs et le mode de gouvernance du Samusocial, dont le conseil d’administration est quasi unanimement composé de personnes issues du PS, sont très éloignés des préceptes enseignés par cette école. Aussi, le mandat détenu par la directrice de l’école d’administration au sein de cette ASBL pose question. Le solide background juridique de l’intéressée la prédisposait pourtant à déceler les irrégularités qui ont ensuite été rendues publiques. Mais cela n’a pas été le cas."

(...)

