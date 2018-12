Le vice-Premier ministre CD&V, Kris Peeters, a rappelé que "la décision de soutenir le pacte migratoire a été prise conjointement avec la N-VA". Il a invité ses partenaires à respecter leur parole avant d'ajouter que "Nous poursuivons d'importants dossiers qui sont sur la table du gouvernement. Les citoyens méritent des hommes politiques qui s'attaquent aux problèmes".

Un autre vice-Premier ministre a immédiatement réagi : Alexander De Croo. Le représentant de l'Open Vld a signalé que la coalition avait "bien fonctionné avec N-VA, en particulier avec Jan Jambon dans le noyau. Dommage que ça finisse comme ça". Il a précisé que "Notre pays a besoin de responsabilité et de coopération. C'est ce que l'orange-bleu veut faire, en Belgique, en Europe et à l'international".

"Le MR poursuivra le travail dans une coalition responsable 'orange bleue' avec des actions prioritaires socio-économiques, climatiques ainsi qu’en matière de sécurité", a tweeté Olivier Chastel, président du MR.

Le député CDH Georges Dallemagne s'est félicité que sa résolution à la Chambre, appelant à soutenir le Pacte Migratoire, ait "obtenu une immense majorité". "Elle vient d’avoir raison de la N-VA irresponsable, déloyale et cynique. Bon débarras".

Pour Ecolo, "l'énième crise qui secoue notre pays sonne l'échec du gouvernement, mais aussi et surtout l'échec du MR et de Charles Michel". Selon les Verts, "le MR a permis à la N-VA de mettre en œuvre sa stratégie du chaos. Ce faisant, il a laissé s'abîmer la Belgique toute entière. Tous les piliers de notre pays ont été mis à mal: la démocratie, les libertés, l'état social. Pendant ces quatre ans et demi, le gouvernement MR-NV-A a fait de la division le moteur de son action. Aujourd'hui, le Premier Ministre feint de découvrir le vrai visage de la NVA, mais il est trop tard. Les dégâts sont là : le pays n’est jamais apparu aussi divisé et rétrograde, que ce soit sur le dossier climatique comme sur tous les autres enjeux sociétaux".

Le président de Défi a réagi par une considération constitutionnelle. "Il faudrait savoir si les ministres N-VA ont bien présenté leur démission par écrit. A défaut il y a un problème constitutionnel", a souligné Olivier Maingain. Il s'agit de la "seule issue leur révocation. Et en attendant impossibilité de nommer deux ministres pour garantir la parité linguistique du gouvernement".