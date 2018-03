Les pays appartenant au consortium européen dans lequel est impliquée la Belgique possèdent une longueur d’avance dans le processus d’acquisition de nouveaux avions de chasse. "Ils ont tous reçu leur flotte avant nous, la Norvège et les Pays-Bas ont déjà fait leur choix il y a quelques mois, ils ont reçu leurs premiers F-35 récemment ", expose Alexander Mattelaer, professeur de politique internationale à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et directeur des affaires européennes à Egmont, l’Institut royal des relations internationales, un think-tank belge de premier plan et reconnu d’utilité publique et notamment financé par le ministère des Affaires étrangères.

(...)