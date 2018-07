Partis de l’opposition, attention : Denis Ducarme (MR) vous surveille. Le ministre fédéral en charge des Classes moyennes et des Indépendants scrute chaque proposition émise au Parlement dans ses compétences. Et là, ses foudres s’abattent sur Ecolo. Les verts ont en effet déposé à la Chambre une proposition pour un nouveau statut temporaire (de 3 ans) pour les indépendants qui se lancent. En résumé, Ecolo propose de permettre aux "starters" d’opter pour un prélèvement social et fiscal forfaitaire à hauteur de 20 % plutôt que de tomber dans le régime fiscal classique de l’impôt des personnes physiques (IPP) et dans le statut social classique.

(...)