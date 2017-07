Des voix s’élevaient, mardi, pour se plaindre de l’incroyable longueur de la fermeture, dans les deux sens, de l’autoroute E411 en raison de l’accident, dimanche, vers 13 heures, à hauteur de Recogne, d’un camion transportant des fûts de tétrachloroéthylène, un solvant toxique ("LLB" du 11 juillet). Le camion a pris feu. Son évacuation et celle de sa cargaison, les réparations de la chaussée, très abîmée par l’accident, tout cela a donc pris énormément de temps puisque l’autoroute a été rouverte en début de soirée en direction de Luxembourg et en fin de soirée en direction de Bruxelles.

Centrale d’alarme

Dans l’interview que vous lirez ci-contre, le gouverneur de la province, Olivier Schmitz, explique pourquoi les opérations ont pris autant de temps.

Mais les usagers qui ont vécu deux journées et demie de bouchons et de ralentissements sur les axes secondaires censés remplacer une E411 totalement paralysée avaient peine à accepter la chose.

Pour Touring, il faut, à l’instar de ce qui se fait en France, créer une centrale d’alarme appelée à gérer les accidents de ce type de façon centralisée. Un tel dispositif permettrait de mobiliser sur le terrain tous les acteurs nécessaires en fonction de la nature de l’accident.

Alors que, pour le moment, plusieurs services interviennent sans concertation, s’attendent et se marchent éventuellement sur les pieds.

Libérer la chaussée

Du côté de l’UPTR (Union professionnelle des transporteurs routiers), on regrette qu’il n’y ait pas, dans notre pays, de réflexion sur le caractère prioritaire de la mobilité. "En France, la première préoccupation est de libérer la chaussée au plus vite, relève Michaël Reul, le secrétaire général de l’UPTR. Cette culture n’est pas encore acquise en Belgique. Tour à tour, la police, la protection civile, le transporteur comme l’assureur et le dépanneur attitré de ce dernier interviennent, en essayant de ménager les intérêts de la société de transport concernée. En France, la gendarmerie alerte le dépanneur le plus proche et le transporteur n’a pas le choix. Le système est peut-être un peu trop brutal et sans doute trop onéreux pour la victime d’un accident mais il se révèle plus efficace."

Surtout dans certaines circonstances. "Lorsque, après un accident, un camion est réduit à l’état de carcasse, il n’y a guère de problème pour l’évacuer, ajoute M. Reul. Mais, lorsque le poids lourd n’est que légèrement amoché, que sa cargaison peut être sauvée, le transporteur fera tout pour qu’on redresse le poids lourd à l’aide d’une grue et de ballons censés amortir les chocs, toutes choses qui prennent du temps, au détriment du dégagement de la voirie."

En Flandre, relève encore M. Reul, les autorités avaient voulu mettre au point un système "Fast" censé améliorer la prise en charge des accidents. Elles avaient lancé un appel d’offres. Les opérateurs chargés du dépannage et de la remise en état de la voirie ont réussi à se regrouper et ont remis des prix exorbitants, de quoi inciter les responsables à ne pas renouveler l’expérience.

"L’UPTR plaide pour un juste milieu" , scande M. Reul, qui rappelle le coût horaire d’un camion immobilisé par un bouchon : 80 euros, selon un organisme dépendant du SPF Mobilité.

Et qui ajoute : "L’immobilité d’un poids lourd peut aussi avoir des conséquence indirectes. Mettre une usine à l’arrêt, faute de recevoir à temps les pièces nécessaires au fonctionnement de ses machines, par exemple. A cette époque où tout le monde travaille à flux tendus, un incident comme la longue fermeture de l’E411 constitue vraiment une tuile sur le plan économique."