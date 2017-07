A la veille de nouvelles discussions en vue de sortir de la crise politique, Ecolo presse le MR et le cdH de sceller un accord sur l'éthique et la bonne gouvernance.

Pour les écologistes, qui étaient réunis ce lundi en Bureau de parti, "il est temps de conclure et d'aboutir à des décisions fermes visant à assainir les pratiques politiques et refonder la démocratie".

Ecolo indique même que la rencontre de ce mardi avec Benoît Lutgen (cdH) et Olivier Chastel (MR) est "cruciale" pour "respecter l'échéance du 21 juillet et aboutir à des résultats concrets permettant de sortir de la crise de régime actuelle".

Dans le viseur des coprésidents Zakia Khattabi et Patrick Dupriez : la dépolitisation de l'administration, une plus grande participation des citoyens dans le fonctionnement de notre démocratie, une plus grande proportionnalité des scrutins, le décumul...

Pour les Ecolo, "l'assainissement des pratiques politiques et la refondation de notre démocratie constituent un enjeu qui doit s'imposer à tous les partis, indépendamment de tout marchandage relatif à d'éventuelles participations gouvernementales".