Ce dimanche 14 octobre, tout citoyen belge est invité à voter en vue des élections communales et provinciales. Et les personnalités politiques n'y échappent pas.

Parmi les premiers à se rendre au bureau de vote ce dimanche matin, André Flahaut (PS). Le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles a voté dimanche matin dans un bureau installé dans les locaux de l'Institut provincial d'enseignement technique (IPET) à Nivelles. "Un jour de votation est une démonstration de démocratie et c'est fondamental. Oui, le vote doit rester obligatoire et je me réjouis que les gens viennent voter avec leurs enfants", a commenté celui qui figure en dernière place de la liste PluS pour Nivelles.

"Je salue aussi, comme je viens de le faire dans le bureau, tout ceux qui travaillent aujourd'hui pour que la démocratie fonctionne", a encore dit le ministre d'Etat.

Bart De Wever a été voter avec sa femme à Anvers

Bart De Wever (N-VA) et sa femme ont accompli leur devoir de citoyen dimanche matin à Deurne, l'un des districts d'Anvers. Le bourgmestre sortant espère un résultat au-dessus de 30% pour son parti afin qu'il puisse reprendre son rôle de formateur lors des négociations en vue de former une coalition. Maintenant, ce sont principalement de longues heures" d'attente, a confié Bart De Wever devant son bureau de vote. Le président de la N-VA va faire un peu de sport avant de rejoindre les collègues de son parti pour attendre les premiers résultats.

Pour le bourgmestre sortant, dépasser les 30% de voix constituerait une réussite. "Je préférerais entamer des discussions avec la coalition actuelle", a-t-il encore dit. Il ne s'attend en revanche pas à atteindre un résultat record comme en 2012. "C'était alors un match à deux avec Patrick Janssens. Cette fois, il y a bien plus de candidats: moi contre six autres qui m'ont attaqué de toutes parts."

Le ministre des Finances Van Overtveldt et le secrétaire d'Etat De Backer ont voté

Johan Van Overtveldt (N-VA) et sa compagne ont voté dimanche matin à Malines, où le ministre des Finances pousse la liste communale de son parti, emmenée par Freya Perdaens. Philippe De Backer (Open Vld), secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, l'a imité peu avant 10h00 à Anvers, où il tire la liste de son parti. "J'espère que nous pourrons obtenir un score solide avec la N-VA, que la situation à Malines reste saine en termes d'équilibres politiques et que les gens voient qu'il existe une alternative à la liste du bourgmestre", a confié Johan Van Overtveldt devant son bureau de vote malinois.

Le ministre a déménagé l'an dernier de Kapellen à Malines en vue de ce scrutin communal. Il y pousse la liste N-VA locale, qui est tirée par Freya Perdaens.

Malines est actuellement dirigée par une large coalition composée de la liste du bourgmestre (Open Vld du bourgmestre sortant Bart Somers, Groen et M+), de la N-VA et du CD&V.

A Anvers, Philippe De Backer, qui est candidat-bourgmestre, s'est déplacé jusqu'à son bureau de vote en compagnie de sa femme et de ses deux enfants.

"Nous avons mené une campagne solide en termes de contenu. C'était difficile mais aussi très intéressant. Nous avons voulu offrir à l'électeur une alternative claire et nous espérons que de nombreuses personnes pourront s'y retrouver", a commenté le secrétaire d'Etat, qui ambitionne un meilleur résultat que lors du précédent scrutin communal.

Valérie De Bue très patiente

La ministre wallonne des pouvoirs locaux, Valérie De Bue, a voté dimanche matin à Nivelles. Elle a dû faire preuve d'un peu de patience: le bureau où elle était convoquée à l'école de la Maillebotte, qui devait ouvrir à 8h, n'a pu ouvrir que peu avant 8h30. "J'ai laissé passer deux personnes qui devaient prendre un bus", a commenté la ministre qui figure en dernière position sur la Liste du bourgmestre. Valérie De Bue a profité du vote de dimanche matin pour déposer une déclaration de don d'organes.

"C'est une possibilité coulée dans un décret depuis 2017: lors du vote, on peut aussi se déclarer donneur d'organes. J'avais téléchargé le formulaire sur Internet pour le pré-remplir. En cas de malheur, c'est une décision toujours compliquée pour ceux qui restent: une telle déclaration ôte toute ambigüité sur la volonté de la personne, et enlève un poids qui pourrait peser sur la famille", indique la ministre wallonne.

A propos du vote, le message de la ministre était de voter pour un maximum de personnes au sein d'une même liste, afin de stimuler l'arrivée de jeunes et de femmes dans les organes de décision communaux et provinciaux.

Jean-Pierre Lutgen à Bastogne

Le patron et créateur de la marque Ice-Watch a été voté ce dimanche matin à Bastogne. Rappelons que ce dernier se présente aux élections dans cette commune même et sur une liste opposée à son frère, Benoît Lutgen, actuel bourgmestre de Bastogne.

Steven Vandeput à Hasselt

Le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA) a été parmi les premiers électeurs à se rendre aux urnes dimanche matin à Hasselt, où il est candidat-bourgmestre. Son parti espère y devenir le plus important dans cette ville mais M. Vandeput se dit prêt au dialogue avec tout le monde. Le ministre est arrivé vers 09h00 à son bureau de vote. "Je suis toujours là relativement tôt mais cela fait partie de mes habitudes", a-t-il confié.

Steven Vandeput veut casser la majorité en place à Hasselt en se rendant incontournable. La N-VA espère ainsi y devenir le premier parti. Le CD&V et l'Open Vld semblent être les partenaires privilégiés d'une coalition avec N-VA. Le candidat-bourgmestre n'exclut pas toutefois pas non plus la liste RoodGroen + Hasselt. "Je parle avec tous ceux qui veulent travailler à un Hasselt sûr, où les gens se sentent chez eux qui met la prospérité en avant afin de garantir le bien-être", a-t-il assuré.

Maxime Prévot "confiant" à Namur

Le bourgmestre cdH de Namur, Maxime Prévot, s'est rendu au bureau de vote de Dave vers 11havec son épouse. Il s'est dit "confiant" quant aux résultats du scrutin pour les humanistes et espère bien repartir pour un nouveau mandat

Après avoir serré de nombreuses mains dans son village, le mayeur a glissé ses bulletins de votes dans les urnes, le sourire aux lèvres. "Il est vrai que se soumettre aux votes et à la sentence des électeurs est toujours quelque chose d'un peu stressant", a-t-il déclaré. "En même temps, c'est très enthousiasmant et palpitant, puisqu'on a beaucoup travaillé pendant plusieurs années. On espère donc qu'on aura l'occasion de récolter le fruit de notre travail, même s'il y a encore beaucoup de pain sur la planche". "C'est grand soleil aujourd'hui, on espère que c'est un bon présage", a-t-il ajouté. En 2012, le cdH avait obtenu 16 sièges sur 47 à Namur, Maxime Prévot obtenant à titre personnel le nombre record de 13.549 voix. L'objectif des humanistes est de maintenir le cap, entouré du MR et d'Ecolo.

Rudy Demotte et Marie-Christine Marghem ont rempli leur devoir éléctoral à Tournai

Le bourgmestre élu de Tournai, Rudy Demotte (PS), est allé voter en famille dimanche matin. "Je suis confiant, mais pas quelqu'un qui assimile la confiance à l'arrogance", a-t-il rapporté à sa sortie du bureau de vote.

La ministre fédérale en charge de l'Energie, Marie-Christine Marghem, elle aussi en lice pour le mayorat, a également voté. Après être sortie de l'isoloir, la chef de file du MR, championne des voix de préférence en 2012, s'est dite confiante sur l'issue du scrutin.Elle a déclaré qu'elle avait eu la chance de travailler avec "une excellente équipe" qui l'a parfaitement suppléée alors qu'elle était accaparée par son poste de ministre. "Samedi matin, je suis allée sur le marché et j'ai senti un basculement de l'opinion publique en notre faveur", a-t-elle ajouté.

