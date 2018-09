L'échevin schaerbeekois de la Petite enfance et des Sports Sait Köse a annoncé dimanche matin le retrait de sa candidature sur la liste du bourgmestre Bernard Clerfayt en vue du scrutin communal d'octobre prochain. Selon le quotidien La Capitale, M. Köse est inculpé, depuis mai dernier, pour faux et usage de faux, non-aveux de faillite, détournement d'actifs et non-collaboration avec curateur.

A Schaerbeek, on précise qu'il ne s'agit pas de faits liés à son mandat politique.

"Les faits reprochés sont des faits personnels", a confirmé l'échevin, dans un bref communiqué.

"Afin de pouvoir assurer en toute liberté avec la quiétude indispensable et la plus grande assurance ma défense, afin aussi de ne pas mettre en difficulté la Liste du Bourgmestre pendant cette période électorale ni le bourgmestre Bernard Clerfayt, j'ai décidé de me retirer de la Liste du Bourgmestre", a-t-il souligné dimanche matin.

Son président de parti Olivier Maigain avait déjà annoncé à plusieurs reprises que les mandataires politiques inculpés n’avaient pas leur place au sein du mouvement.

L'homme a d’ailleurs demandé son retrait de la liste du Bourgmestre: ”Bernard Clerfayt doit prendre ses dispositions en conséquence si (cette inculpation) est confirmée. Il est clair que chez nous c’est exclu qu’on puisse rester dans nos rangs quand on a une telle inculpation. Notre règle est stricte“.