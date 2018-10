Un problème technique a empêché l'ouverture dans les temps de 47 bureaux de vote à Bruxelles. En Wallonie, l'appel aux urnes a également connu son lot de couacs en tous genres.

Ce dimanche 14 octobre, les Belges étaient appelés aux urnes. Dès 8h, les électeurs ont eu l'occasion d'exercer leur devoir de citoyen. En théorie... Dans les faits, 47 bureaux de vote ont retardé leur ouverture en Région bruxelloise, et bien d'autres en Wallonie. À 10h00, trente bureaux n'avaient toujours pas ouvert leurs portes à Bruxelles. A 11h30, cinq bureaux de vote étaient toujours fermés à Auderghem et à Uccle. Finalement, vers midi 30, tous les bureaux étaient ouverts. L'agacement des électeurs s'est fait globalement ressentir.

À Etterbeek, notamment, une électrice assignée au bureau 17, situé dans l'école communale Les Carrefours, raconte avoir été confrontée à ce souci technique. Les électeurs qui s'y étaient rendus de bon matin ont été invités à rebrousser chemin et à revenir aux alentours de 10h. En effet, il n'était pas possible de voter manuellement dans ce bureau. " Des techniciens sont actuellement en train de tenter de résoudre le souci ", nous informait une électrice.

Un problème de clés USB

Le souci technique est dû à une problème de désynchronisation de certaines clés USB, explique Hélène Herman, porte-parole de Bruxelles Pouvoirs locaux.

Les communes les plus touchées étaient celles de Forest et de Uccle, avec respectivement 12 et 13 bureaux de vote bloqués. Suivaient Schaerbeek (6), Auderghem (5) et Evere (5) ainsi qu'un ou deux bureaux dans d'autres communes encore. Tous accumulaient dès lors d'importants retards.

En Wallonie également

En Wallonie, il était question de retards, mais aussi d'évacuation de bureaux de vote. En effet, deux bureaux de vote ont été évacués au sein de l'Athénée de Saint-Georges-sur-Meuse dimanche matin après un début d'incendie, a fait savoir Nicolas Yernaux, porte-parole du Service Public de Wallonie (SPW). Les urnes ont été prises en charge par des policiers et entreposées dans leurs combis.

L'incendie, qui est survenu dans un local distinct des bureaux de vote, est survenu peu avant 11h00 en raison d'une surcharge au niveau du tableau électrique. Les lieux ont été évacués durant une demi-heure.

© Belga



À Tubize, le bulletin provincial a par erreur été ouvert aux non-Belges.

A Grâce-Hollogne, il était simplement question de retard, en raison d'un papier manquant. À 8h30, le bureau de vote n'était toujours pas ouvert. Le bureau 59 de Gosselies (Charleroi) a ouvert ses portes quant à lui avec une demi-heure de retard selon une journaliste de RTL. A Nivelles, seulement deux bureaux auraient ouvert leurs portes sur les 6 prévus initialement... Les électeurs de ces différentes communes ont manifesté leur mécontentement ce matin aux premières heures.